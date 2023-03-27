郭台銘訪美 侯友宜拚4市聯盟 里長挺侯選總統

新北市長侯友宜26日赴中和四號公園參與2023新北市多元文化節「美味森市」。(記者李成蔭／攝影)

新北市長侯友宜 2月和鄰近的台北市、基隆市、桃園市會師後，「四市聯盟」昨天又聯手宣布將統一執行夜間管制時段禁止行為。對於2024大選，國民黨前秘書長金溥聰說，如果黨公開徵詢侯友宜是「挖坑」。侯昨回應，他跟黨主席朱立倫隨時都可電話聯絡，謝謝好朋友們關心、鼓勵。

前、現任總統及2024可能的總統角逐人選，近期都有出訪行程，前總統馬英九 今天啟程訪陸、蔡英文總統也將在29日出訪並過境美國，民眾黨主席柯文哲已確定4月訪美。傳出鴻海創辦人郭台銘 今晚也將訪美，首站將在波士頓與學生對話交流。郭幕僚私下證實郭將訪美，但行程部分仍未透露。

侯友宜昨赴中和四號公園，出席2023新北多元文化節接地祭「美味森市」，不少里長共襄盛舉，離場時有里長大喊「侯總統、選總統」，侯趕緊上前安撫。帶頭的中和區安樂里長呂福來說，侯擔任警政署長，要處理打擊國際犯罪等，怎麼會不懂國際局勢？

呂福來指出，他從台北縣時期到新北市，連任五屆里長聯誼會會長，他很清楚中和民意走向，里長們也都挺侯友宜選總統。看侯友宜這個魄力就知道，侯有辦法治理新北市，就有辦法治理全台灣，不過現在應該會等議會結束才會表態，對於人民比較有個交代；侯在新北服務這麼久，絕對沒有什麼「落跑」的問題，這麼講應該很合理。

呂福來指出，侯友宜處理了過去幾十年無法處理的事情，相信侯一定可以把國家帶領好，所以剛剛活動大家都一起喊侯友宜選總統，大家就是認為侯要出來選總統；呂認為，侯現在職務是市長，不便正式表態，像近期針對被外界質疑兩岸及國際事務，侯基於市長職務沒有去解釋，但侯做過警政署長，對於這些跨國警務也有所接觸，怎麼會不了解國際事務？