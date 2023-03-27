馬訪陸前台宏斷交 基金會：調整蔡路線刻不容緩

宏都拉斯與台灣斷交，正值蔡英文 總統訪美與前總統馬英九 訪陸前夕。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，調整蔡英文的錯誤路線已經刻不容緩，民間交流必須更加擴大，馬前總統的民間交流也更顯重要，就是因為政府無能，民間只好「補破網」，他們會努力幫台灣人彌補蔡政府的失能。

國民黨前主席、立委江啟臣表示，台宏斷交就是兩岸關係與美中關係惡化底下的狀況，對蔡英文、馬英九都很負面、尷尬，美方已設法斡旋，但還是沒辦法；中國大陸做法不聰明，這個結果，只會讓台灣民眾感覺台灣一直被打壓，以美中台三邊來看，台灣是最大的受害者。

民進黨立委林楚茵表示，中國在馬英九出訪前一天炒作斷交，大動作「洗馬臉」、刻意給小鞋，就是要向世界傳遞就算中國打壓台灣外交處境、台灣人仍開心訪陸的錯誤印象；她呼籲馬應取消訪中。

時代力量黨主席王婉諭表示，在中國搶奪邦交 國的此刻，馬英九應該取消訪陸行程，表達嚴正抗議。

駐日代表謝長廷昨天說，他不適合對馬英九的任何問題評論，他祝福馬英九，「江湖險惡，中國大陸路途難走，請馬英九保重」。謝長廷昨天出席新書發表會受訪表示，他的政治主張在兩岸是「憲法各表」，未來兩岸問題可能要透過憲法解決。