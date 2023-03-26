宏都拉斯已是蔡英文任內斷交第9國 台邦交剩13國

外交部於今日上午宣布與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，這是蔡英文總統任內斷交的第9國、外交部長吳釗燮任內斷交的第7國，而與宏國斷交後，中華民國 友邦只剩下13國。

目前剩下的13個邦交 國，分別是位在大洋洲的馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯，非洲國家史瓦帝尼，歐洲國家教廷，以及中南美洲的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森國。

本報系聯合報報導，據教育部 統計，目前宏都拉斯在台大專校院就讀學生人數共計359人，包括正式修讀學位外國學生220人、華語生138人、交換生1人。其中，由外交部提供台灣獎學金生在學人數為104名，因宏都拉斯與台灣斷交，領有台灣獎學金的學生，恐頓失「金援」。多所大學表示，將視學生留台意願媒合相關資源。

台灣大學有31名宏都拉斯籍大學部學生，其中29名領有外交部台灣獎學金。台大國際長袁孝維表示，先前已先向宏都拉斯在校學生發布關懷信，請學生安心不要驚慌，另也表示可尋求校內資源。

台師大目前有19名宏都拉斯籍生，其中3名自費修讀碩士學位，另有16名大學學生領有外交部台灣獎學金，在國語教學中心學習華語。

政治大學目前有22名宏都拉斯籍生，分別為10名大學部學生及12名碩士生，皆為學位生，其中7名是外交部台灣獎學金學生，只有3名是自費生。