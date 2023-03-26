我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

宏都拉斯已是蔡英文任內斷交第9國 台邦交剩13國

台灣新聞組／台北26日電

外交部於今日上午宣布與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，這是蔡英文總統任內斷交的第9國、外交部長吳釗燮任內斷交的第7國，而與宏國斷交後，中華民國友邦只剩下13國。

目前剩下的13個邦交國，分別是位在大洋洲的馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯，非洲國家史瓦帝尼，歐洲國家教廷，以及中南美洲的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森國。

本報系聯合報報導，據教育部統計，目前宏都拉斯在台大專校院就讀學生人數共計359人，包括正式修讀學位外國學生220人、華語生138人、交換生1人。其中，由外交部提供台灣獎學金生在學人數為104名，因宏都拉斯與台灣斷交，領有台灣獎學金的學生，恐頓失「金援」。多所大學表示，將視學生留台意願媒合相關資源。

台灣大學有31名宏都拉斯籍大學部學生，其中29名領有外交部台灣獎學金。台大國際長袁孝維表示，先前已先向宏都拉斯在校學生發布關懷信，請學生安心不要驚慌，另也表示可尋求校內資源。

台師大目前有19名宏都拉斯籍生，其中3名自費修讀碩士學位，另有16名大學學生領有外交部台灣獎學金，在國語教學中心學習華語。

政治大學目前有22名宏都拉斯籍生，分別為10名大學部學生及12名碩士生，皆為學位生，其中7名是外交部台灣獎學金學生，只有3名是自費生。

教育部 中華民國 邦交

上一則

小三通中轉上路 台商：早該開通 金門縣府：爭取增航班

下一則

新聞評論／美護盤也沒用 台如何與北京外交肉搏

延伸閱讀

馬英九將啟程訪中 學者：絕對無法減少兩岸緊張

馬英九將啟程訪中 學者：絕對無法減少兩岸緊張
蓋拉格透露：蔡英文過境加州會麥卡錫

蓋拉格透露：蔡英文過境加州會麥卡錫
路透：美中低潮又遇蔡英文過境 拜習通話無期

路透：美中低潮又遇蔡英文過境 拜習通話無期
蔡英文擬會麥卡錫 前白宮國安顧問歐布萊恩：中國無否決權

蔡英文擬會麥卡錫 前白宮國安顧問歐布萊恩：中國無否決權

熱門新聞

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
台灣與宏都拉斯邦誼生變。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」

2023-03-25 21:35

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴