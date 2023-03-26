「台積電神蹟」 外媒記者、歐美政要紛赴台朝聖

美中貿易戰加劇台海動盪，讓總部位在台灣的台積電，再度披上既神祕又衝突的面紗，成為外媒記者、歐美政要，赴台時指名參訪的關鍵陣地。(路透)

「將事隱祕乃神的榮耀，將事察清乃人的榮耀。」台積董事長劉德音接受美國資深記者赫弗南（Virginia Heffernan）採訪時，引用了這樣一句聖經箴言。

赫弗南近日以「我在一座半導體工廠見到神的面容」，為老牌知名科技雜誌Wired撰寫長文。

美國總統拜登 宣示美國製造的潛力與野心，台積創辦人張忠謀卻示警「全球化與自由貿易幾乎已死」，認為台積電 美國新廠要成功，仍有許多「艱鉅工作」等待進行。

時至今年3月，貿易戰 加劇台海動盪，讓總部位在台灣的台積電，再度披上既神祕又衝突的面紗，成為外媒記者、歐美政要，來台時指名參訪的關鍵陣地。

赫弗南就用「這是我對護國神山的朝聖之旅」描繪心境。

但為何過去向來保守的台積此時願意以更開放態度，因應眾多採訪與參訪需求？

因為「用人文吸引人才」、「先進技術火力展示」、「重申地緣政治地位」三大面向，都能帶來正面效應。

基督教義與聖經故事，長遠影響歐美國家人民的信仰、文化、哲學與生活。近三年來，台積因中美貿易戰、新冠疫情斷鏈危機備受矚目，但美國工程師來台受訓後撰寫長文，怒批台積工時長，讓台積在美國人心頭蒙上爆肝文化、半導體業血汗工廠陰影。許多赴美上班的台積台灣工程師更私下向記者透露，「未來要跳槽英特爾」、「因為英特爾感覺比較有人性」。

當技術突破的科學挑戰、艱鉅任務無法吸引人才，透過人文信仰、拉近文化距離，更能匯聚人心。

其次，當三星、英特爾加速追趕，英特爾也在美國大舉搶才，如今正值關鍵時刻。劉德音雖然未讓赫弗南參訪更先進製程的18廠，而是體驗無塵室、看鰭式場效電晶體的樂高模型、參訪12A，但赫弗南仍在採訪「浸潤式微影之父」、前台積研發副總林本堅和設備龍頭艾司摩爾（ASML）高層嚴濤南過程中，描繪台積在極紫外光（EUV）、規模與良率的突破，不啻是再度揭櫫台積先進製程領先地位。

只是除了技術，劉德音此次更直白，明言：若極權政體強行占領台積，其領導人無法用電話聯繫民主體制的合作夥伴，相關原料供應商、晶片設計師、軟體工程師、5G網路、AR服務、AI營運者及產品製造商會拒接電話（block their calls）。

當各國企業、政要、媒體爭相來台朝聖，無論看熱鬧、窺門道，一篇「我在一座半導體工廠見到了神的面容」報導，也是台積結合科技與信仰，在跨國徵才、先進技術和地緣政治學間，更積極的演繹與聲明。