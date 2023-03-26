宏都拉斯斷交 藍議員：民進黨外交政策只剩過境美國？

外交部長吳釗燮26日舉行記者會，表示決定自即日起，終止和宏都拉斯共和國外交關係，撤離宏都拉斯大使館。(記者許正宏／攝影)

宏都拉斯宣布結束與台灣數十年的外交關係。國民黨北市議員李彥秀今天在臉書嘆，經過10天努力，包括美國居中施壓，宏都拉斯最終還是與台斷交。李彥秀說，中國大陸應好好思索「台灣民心想法」，持續挖走台灣友邦，「惡意螺旋」只會不斷上升；李也質疑，「民進黨 外交政策窮得只剩過境美國？講幹話？罵中共？」

對於宏都拉斯與台斷交，李彥秀說，台灣邦交 國剩下13個（馬英九卸任時邦交國數目為22），宏都拉斯將成為蔡英文 上台後第9個斷交國，也是外交部長吳釗燮任內掉的第7個邦交國，再創歷史新低。大陸不斷以強大的經濟力量挖走台灣友邦，令人遺憾與失望。特別是兩岸剛剛恢復直航，交流似乎剛剛看到曙光，宏國事件又讓兩岸關係烏雲蔽日。

李彥秀提到，以大陸今日政治影響力與經濟實力，打外交戰輕而易舉，「惟仁者能以大事小」，大陸應該好好思索「台灣民心想法」，持續挖走台灣友邦，持續在國際上打壓臺灣生存空間，只會讓台灣民心越離越遠，讓台獨聲音越來越大，讓兩岸敵意越來越深「惡意螺旋」不斷地上升。對民進黨政府而言，其實再罵也沒有意義，「哀莫大於心死」、「裝睡的人永遠叫不醒」（You can never wake someone who is not really sleeping）。

李彥秀也問民進黨、蔡英文、吳釗燮，「可曾捫心自問，你們真的在乎台灣友邦嗎？還是只在意過境美國？你們真的關心台灣在國際的空間嗎？還是只在意拍照打卡？」「民進黨真有外交政策？還是只有炒短線的出口轉內銷？駐外大使用心經營邦誼嗎？還是用力寫臉書批評台灣時政，攻擊在野黨？」