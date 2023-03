宏都拉斯斷交 藍議員：民進黨外交政策只剩過境美國？

外交部長吳釗燮26日舉行記者會,表示決定自即日起,終止和宏都拉斯共和國外交關係,撤離宏都拉斯大使館。(記者許正宏/攝影)

宏都拉斯宣布結束與台灣數十年的外交關係。國民黨北市議員李彥秀今天在臉書嘆,經過10天努力,包括美國居中施壓,宏都拉斯最終還是與台斷交。李彥秀說,中國大陸應好好思索「台灣民心想法」,持續挖走台灣友邦,「惡意螺旋」只會不斷上升;李也質疑,「民進黨 外交政策窮得只剩過境美國?講幹話?罵中共?」

對於宏都拉斯與台斷交,李彥秀說,台灣邦交 國剩下13個(馬英九卸任時邦交國數目為22),宏都拉斯將成為蔡英文 上台後第9個斷交國,也是外交部長吳釗燮任內掉的第7個邦交國,再創歷史新低。大陸不斷以強大的經濟力量挖走台灣友邦,令人遺憾與失望。特別是兩岸剛剛恢復直航,交流似乎剛剛看到曙光,宏國事件又讓兩岸關係烏雲蔽日。

李彥秀提到,以大陸今日政治影響力與經濟實力,打外交戰輕而易舉,「惟仁者能以大事小」,大陸應該好好思索「台灣民心想法」,持續挖走台灣友邦,持續在國際上打壓臺灣生存空間,只會讓台灣民心越離越遠,讓台獨聲音越來越大,讓兩岸敵意越來越深「惡意螺旋」不斷地上升。對民進黨政府而言,其實再罵也沒有意義,「哀莫大於心死」、「裝睡的人永遠叫不醒」(You can never wake someone who is not really sleeping)。

李彥秀也問民進黨、蔡英文、吳釗燮,「可曾捫心自問,你們真的在乎台灣友邦嗎?還是只在意過境美國?你們真的關心台灣在國際的空間嗎?還是只在意拍照打卡?」「民進黨真有外交政策?還是只有炒短線的出口轉內銷?駐外大使用心經營邦誼嗎?還是用力寫臉書批評台灣時政,攻擊在野黨?」