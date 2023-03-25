馬英九「抗戰之旅」 學者：馬應將抗戰歷史更完整復原

馬前總統在卸任後，曾對中歐學院學生做主題關於「兩岸關係」的演講。（讀者提供）

馬英九 的祭祖之旅，將赴南嶽忠烈祠、四行倉庫、抗戰中國戰區第四受降區受降儀式所在地、南京大屠殺紀念館、重慶抗戰遺址博物館 、張自忠烈士陵園等等，也可說是「抗日戰爭歷史之旅」。不少兩岸學者希望，馬英九此行能呼籲應該將抗戰遺址及歷史更完整的復原、為兩岸共寫抗戰史的深入、呼籲為抗戰老兵多予照顧、對中國照顧抗戰老兵志願者的努力給予更多肯定，做出貢獻。

2015年中「馬習會」裡雙方達成的共識中，兩岸共享抗戰資料、共寫抗戰歷史，是一份重要成果。多年來，在兩岸有心人士的推動下，國立政治大學、南京第二檔案館、北京 中國社會科學院近代史所，曾共同舉辦過多次研討會，成果豐碩，還原許多抗戰歷史真相，也讓許多未被發現的抗戰烈士，列入史冊。一些烈士資料被送進重慶空軍烈士墓園和重慶抗戰遺址紀念館。

據悉，由政大和南京第二檔案館共同舉辦研討會的成果資料，最近才被收入第二檔案館收藏。

在「馬習會」後，對於兩岸共寫抗戰史，不僅馬辦，已故前參謀總長郝柏村也非常重視，經常參加兩岸舉辦的抗戰歷史研討會。

馬英九曾為上海中歐同學在台灣參訪行程做演講，題目是「兩岸關係」，亦是最早馬對兩岸青年學生交流座談會的開始，主辦者為政大人文中心、國立政治大學研究暨創新育成總中心；而政治大學持續主辦的抗戰遠征軍研討會系列，多年來則由劉放吾將軍的兒子劉偉民支持贊助。而位於是重慶抗戰遺址紀念館下的空軍墳，其中包括周志開的墓地，紀念館中周志開文件是由台灣民眾捐贈的。

由於馬鶴凌曾是遠征軍，馬英九對抗日和遠征軍的歷史特別重視，曾在接見四位四川老兵時提及自己父親在遠征軍的情況。這次馬英九在祭祖後，赴南嶽忠烈祠祭拜，該祠就在2013年7月7日安放了202位中國遠征軍陣亡將士靈位，他們隸屬於中國入緬遠征軍新38師第113團，陣亡於1942年的仁安羌之戰。