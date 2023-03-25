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馬英九「抗戰之旅」 學者：馬應將抗戰歷史更完整復原

特派記者賴錦宏／北京即時報導
馬前總統在卸任後，曾對中歐學院學生做主題關於「兩岸關係」的演講。（讀者提供）
馬前總統在卸任後，曾對中歐學院學生做主題關於「兩岸關係」的演講。（讀者提供）

馬英九的祭祖之旅，將赴南嶽忠烈祠、四行倉庫、抗戰中國戰區第四受降區受降儀式所在地、南京大屠殺紀念館、重慶抗戰遺址博物館、張自忠烈士陵園等等，也可說是「抗日戰爭歷史之旅」。不少兩岸學者希望，馬英九此行能呼籲應該將抗戰遺址及歷史更完整的復原、為兩岸共寫抗戰史的深入、呼籲為抗戰老兵多予照顧、對中國照顧抗戰老兵志願者的努力給予更多肯定，做出貢獻。

2015年中「馬習會」裡雙方達成的共識中，兩岸共享抗戰資料、共寫抗戰歷史，是一份重要成果。多年來，在兩岸有心人士的推動下，國立政治大學、南京第二檔案館、北京中國社會科學院近代史所，曾共同舉辦過多次研討會，成果豐碩，還原許多抗戰歷史真相，也讓許多未被發現的抗戰烈士，列入史冊。一些烈士資料被送進重慶空軍烈士墓園和重慶抗戰遺址紀念館。

據悉，由政大和南京第二檔案館共同舉辦研討會的成果資料，最近才被收入第二檔案館收藏。

在「馬習會」後，對於兩岸共寫抗戰史，不僅馬辦，已故前參謀總長郝柏村也非常重視，經常參加兩岸舉辦的抗戰歷史研討會。

馬英九曾為上海中歐同學在台灣參訪行程做演講，題目是「兩岸關係」，亦是最早馬對兩岸青年學生交流座談會的開始，主辦者為政大人文中心、國立政治大學研究暨創新育成總中心；而政治大學持續主辦的抗戰遠征軍研討會系列，多年來則由劉放吾將軍的兒子劉偉民支持贊助。而位於是重慶抗戰遺址紀念館下的空軍墳，其中包括周志開的墓地，紀念館中周志開文件是由台灣民眾捐贈的。

由於馬鶴凌曾是遠征軍，馬英九對抗日和遠征軍的歷史特別重視，曾在接見四位四川老兵時提及自己父親在遠征軍的情況。這次馬英九在祭祖後，赴南嶽忠烈祠祭拜，該祠就在2013年7月7日安放了202位中國遠征軍陣亡將士靈位，他們隸屬於中國入緬遠征軍新38師第113團，陣亡於1942年的仁安羌之戰。

一位不願透露姓名的北京學者表示，長久以來，兩岸對「抗戰」認知不同，這次北京對馬英九這樣的行程規劃提供了很大空間，可以說是超常禮遇，展示出中國最高領導人對馬英九的信任和彼此的默契。馬英九應該利用機會，突顯台灣對抗戰歷史的重視，將抗戰遺址及歷史更完整的復原、為兩岸共寫抗戰史的深入，作出更大的貢獻。

馬英九前總統曾參加政大舉辦的中國遠政軍與滇緬印戰區研討會。（讀者提供）
馬英九前總統曾參加政大舉辦的中國遠政軍與滇緬印戰區研討會。（讀者提供）
由台灣民眾提供的周成開烈士資料，目前保存於重慶抗戰遺址博物館。（台灣讀者提供）
由台灣民眾提供的周成開烈士資料，目前保存於重慶抗戰遺址博物館。（台灣讀者提供）
周成開烈士被送入重慶抗戰遺址博物館的空軍墳。（台灣讀者提供）
周成開烈士被送入重慶抗戰遺址博物館的空軍墳。（台灣讀者提供）
由於馬鶴凌曾是遠征軍之一，馬英九前總統特別重視遠征軍歷史和兩岸抗戰史的真相還原。...
由於馬鶴凌曾是遠征軍之一，馬英九前總統特別重視遠征軍歷史和兩岸抗戰史的真相還原。（讀者提供）

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