新聞評論／歐布萊恩要「全民學AK」抗中 請鬼拿藥單

AK47。(路透)

維護台海和平，避免中共入侵，對當下的台灣與美國，都是重中之重。然而歐布萊恩對台灣防衛數度提出建議，都像是請鬼拿藥單：即使不考慮和平手段的「避戰」，只談硬碰硬的嚇阻「備戰」，主張同樣不及格。

解放軍 早在上世紀末，就用自研的八七式、九五式步槍，取代AK47（五六式），如今更新的○三式步槍也已服役。它們的外型、內部構造、子彈口徑，都與AK系列大異其趣。

解放軍倘若入侵台灣，台方軍民再神勇，也搶不到一把AK來反殺敵人。「全民學AK」的笑話等級，宛如以為台灣空防主力還是F-104戰鬥機；或是日前警方把模型槍誤當成軍火外流，兩者差可比擬。

不追究武器種類，「全民會用槍」也絕非新主張。台灣直到不久前，念過高中職的男女民眾，都必須在軍訓課實彈打靶。時至今日，即使四個月軍事訓練役的效果飽遭批評，至少也讓男性國民具備步槍射擊能力。如果歐布萊恩呼籲台灣政府，儘速恢復甚至擴充軍訓課程，或主張女性也應服軍事訓練役，即使未必人人贊同，但不失為一家之言。然而他對台灣防務的提議，卻總淪於想到就說，以主觀企圖代替客觀判斷，根本未曾好好做功課。

進一步說，派出所放刺針飛彈、必要時摧毀台積電 ，乃至全民學習用槍，都是標榜誓死焦土。期待台灣在「抗中大業」展現如此決絕意志，難道不需美方作為最堅強後盾，給予最明確而毫無折扣的承諾？

歐布萊恩身為唯一未遭川普罷黜的國家安全顧問，任內華府與北京 關係緊張創下高峰，也未曾宣示放棄一中，表達願和台灣重建外交關係、簽訂軍事同盟。連基本口惠都不至，如何期待馬前卒能義無反顧向前？