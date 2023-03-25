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歐布萊恩：台灣應教全民用AK47 嚇阻中國評估侵台

記者程遠述／台北25日電
美國白宮前國安顧問歐布萊恩在台北舉行的記者會表示，台灣應教全民使用武器，如有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國共產黨領導人重新評估入侵台灣。(記者林俊良／攝影)
美國白宮前國安顧問歐布萊恩在台北舉行的記者會表示，台灣應教全民使用武器，如有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國共產黨領導人重新評估入侵台灣。(記者林俊良／攝影)

美國白宮前國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）訪台，歐布萊恩昨天在台北的記者會表示，台灣應該教全民使用武器，如果有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國共產黨領導人重新評估入侵台灣、嚇阻中國。

歐布萊恩被問到如何有效嚇阻中國對台使用武力時表示，他以前投書寫過，認為台灣該仿效中東歐作法，可由民間組織、退役軍人等教平民安全地使用武器，武器由政府保管，遇到戰爭的話民眾再從政府拿到武器。

國民黨立委馬文君質疑，聽起來歐布萊恩就是設定台灣要打城市巷戰，但是「外國人沒有資格指導我們作戰」，更別說是要台灣平民流血。

歐布萊恩說，他了解槍枝在台灣是敏感議題，且台灣文化跟美國不同，但戰爭前就要做準備，戰爭爆發再做就來不及，才能有效嚇阻，且可進行有效訓練、並教導人民安全存放，例如瑞士等就是槍枝由政府統一保管在軍火庫。

歐布萊恩表示，他也知道槍枝安全憂慮，但跟現在烏克蘭發生的反人類罪、戰爭罪行比起來，是微不足道，烏克蘭人民被屠殺、強暴、被迫離開家園，台灣可以保護自己嚇阻中國，美國和台灣都追求和平，但藉此可以告訴對方，自己是有實力可保護自己的。

被問到台、宏邦交不穩，歐布萊恩表示，美國希望跟盟友合作，確保台灣的邦交國不要斷交，幫助盟友有很多作法，但不會付錢給其他國家領導人，或向第一家庭提供做生意商機來引誘他們不跟台灣斷交，因為民主法治國家不會做貪腐行為，邦交很重要，而基本價值如反貪腐、正直和法治等更重要。

中艦闖恆春近海 台方攔截

另外，因應美國與菲律賓將在下月11日至28日舉行南海實彈演習，中國昨起針對性在南海舉行今年第四次軍事演習，昨天一早中國解放軍056A護衛艦「銅仁號」，出現在恆春外海，台方海軍成功級巡防艦「田單號」廣播驅離，解放軍回應稱「台灣是中國不可分割的一部分。」最終田單號採取戰術攔截迫使對方轉向。海軍司令部表示，台灣周邊共艦動態，運用預警情資全程掌握，並檢派艦艇兵力全程監控。

邦交 解放軍 烏克蘭

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