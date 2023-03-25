美記者訪罕見獲准參訪台積電晶圓廠：看見神的面容

台積電。(美聯社)

「護國神山」台積電 近年成為全球焦點，美國資深記者赫弗南（Virginia Heffernan）破例獲准參訪台積電位於竹科的晶圓12A廠，並與台積電董事長劉德音碰面，她於知名科技雜誌Ｗired撰寫「我在一座半導體工廠見到了神的面容」（I Saw the Face of God in a Semiconductor Factory）。

赫弗南一開始先介紹晶片 、台積電的重要性，以及台海衝突。台積電是全球營收 最高的半導體業者，2020年默默加入全球前十大市值最高公司之林，規模甚至比臉書母公司Meta Platforms和埃克森美孚還大。

赫弗南指出，劉德音具體地說：「沒人能用武力控制台積電，若用軍力或入侵奪取，將讓台積電無法運作。」「換句話說，如果有極權政體強行占領台積電，其領導人沒辦法用電話聯絡上合作夥伴的民主政體，相關的原料供應商、晶片設計師、軟體工程師、5G網路、擴增實境（AR）服務、人工智慧（AI）營運者及產品製造商，都不會接電話，晶圓廠本身只是磚塊集合體。」

劉德音告訴赫弗南：「我們正在做原子結構。我告訴我的工程師，『要像個原子大小的人』來思考。」劉德音也引用箴言的一段話，「將事隱祕乃神的榮耀，將事察清乃人的榮耀」。

她說，2021年開始，上百位美國工程師到台積電接受培訓，預料須在亞利桑那州晶圓廠工作，但台積電的集體學徒制顯然不是很順利， 關於文化衝突的各種謠言在社交媒體和Glassdoor上流傳，美國工程師形容台積電是「血汗工廠」，台積電工程師則反駁說，美國人是「寶寶」（babies），不具備運作最先進晶圓廠的心智。

赫弗南表示，她在抵達台灣時思考著民主的命運，同時形容參訪台積電的這一行程，是對台灣「護國神山」的朝聖之旅。