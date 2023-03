美記者訪罕見獲准參訪台積電晶圓廠：看見神的面容

台積電。(美聯社)

「護國神山」台積電 近年成為全球焦點,美國資深記者赫弗南(Virginia Heffernan)破例獲准參訪台積電位於竹科的晶圓12A廠,並與台積電董事長劉德音碰面,她於知名科技雜誌Wired撰寫「我在一座半導體工廠見到了神的面容」(I Saw the Face of God in a Semiconductor Factory)。

赫弗南一開始先介紹晶片 、台積電的重要性,以及台海衝突。台積電是全球營收 最高的半導體業者,2020年默默加入全球前十大市值最高公司之林,規模甚至比臉書母公司Meta Platforms和埃克森美孚還大。

赫弗南指出,劉德音具體地說:「沒人能用武力控制台積電,若用軍力或入侵奪取,將讓台積電無法運作。」「換句話說,如果有極權政體強行占領台積電,其領導人沒辦法用電話聯絡上合作夥伴的民主政體,相關的原料供應商、晶片設計師、軟體工程師、5G網路、擴增實境(AR)服務、人工智慧(AI)營運者及產品製造商,都不會接電話,晶圓廠本身只是磚塊集合體。」

劉德音告訴赫弗南:「我們正在做原子結構。我告訴我的工程師,『要像個原子大小的人』來思考。」劉德音也引用箴言的一段話,「將事隱祕乃神的榮耀,將事察清乃人的榮耀」。

她說,2021年開始,上百位美國工程師到台積電接受培訓,預料須在亞利桑那州晶圓廠工作,但台積電的集體學徒制顯然不是很順利, 關於文化衝突的各種謠言在社交媒體和Glassdoor上流傳,美國工程師形容台積電是「血汗工廠」,台積電工程師則反駁說,美國人是「寶寶」(babies),不具備運作最先進晶圓廠的心智。

赫弗南表示,她在抵達台灣時思考著民主的命運,同時形容參訪台積電的這一行程,是對台灣「護國神山」的朝聖之旅。