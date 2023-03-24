鳳梨、釋迦恢復銷陸？國台辦：願協助重啟

台東縣府副縣長王志輝22日率產、官、學三方前往北京，23日拜訪國台辦副主任潘賢掌、農業部、海關總署等單位。(圖：台東縣政府提供)

台東縣政府本月22日由副縣長王志輝率產、官、學三方前往北京 ，昨日拜訪國台辦副主任潘賢掌、農業部、海關總署，及在陸台商等單位，說明台東鳳梨釋迦 有害生物防治的標準化流程，潘賢掌回映，非常願意為「重啟」鳳梨釋迦輸入大陸提供幫助。

王志輝表示，好的農產品價格主要取決於品質，這兩年台東縣政府為改善鳳梨釋迦品質，與農民做了相當多努力，希望此次向陸方說明，鳳梨釋迦的品質管制規範後，能爭取恢復輸陸、為鳳梨釋迦尋求更多銷售通路。

根據台東縣政府轉述，國台辦副主任潘賢掌當場表示，相當肯定台東農民對於鳳梨釋迦栽種的努力，非常願意為「重啟」鳳梨釋迦輸入大陸提供幫助。

隨行的台東大學教授李俊霖也在會議中向陸方詳細說明，鳳梨釋迦從種植田區產銷履歷到集貨場包裝、清潔動線及分流等，不僅加強內控及品管，更將有害生物清除率提高至99%以上，現場與會的單位也給予高度肯定。

台東縣政府表示，此行除了與大陸農政單位說明，同時也向在陸台商大成食品(亞洲)有限公司、全國台灣同胞投資 企業聯誼會等單位請益，了解食品品管措施，希望未來能為台東農產品帶來更多合作機會。