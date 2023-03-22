民調：近77%台人樂見兩岸恢復交流 僅14.6%不樂見

台灣民意基金會民調顯示，76.6%民眾樂見兩岸恢復交流、降低緊張關係，僅14.6%不樂見。（取材自台灣民意基金會官網）

近期兩岸關係逐漸有解凍的趨勢，台灣民意基金會昨天公布的最新民調 顯示，76.6%民眾樂見兩岸恢復交流、降低緊張關係，僅14.6%不樂見。

風傳媒報導，台灣民意基金會以「您是否樂見兩岸恢復交流，降低緊張關係？」作為問題向民眾發問，結果發現：32.8%非常樂見，43.8%還算樂見， 10.6%不太樂見，4%一點也不樂見，5.2%沒意見，3.6%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，有近七成七基本上樂見「恢復兩岸交流，降低緊張關係」，僅大約一成五不樂見。這項民調結果傳達一個強烈且清楚的訊息，絕大多數台灣人期待兩岸降低緊張關係，恢復正常交流。這是一種很素樸、自然、沒有心機的嚮往。

游盈隆指出，關心兩岸的人們不難發覺兩岸關係近期確實有解凍的跡象。不諱言地說，這次兩岸關係解凍的驅動力主要來自北京 當局，當北京當局實質上不再堅持「九二共識」前提下，兩岸才可能恢復正常交流互動、兩岸關係才可能破冰。

游盈隆表示，北京當局在今年初就做出這項重要的決定和行動，所為何來？原因可能是多方面的，但要說是全安著好心，恐怕也過於天真。大陸一直是影響台灣總統大選的重要因素。2024台灣總統大選，大陸因素肯定存在、肯定發生，只是表現的方式可能不同。

游盈隆接著說，尤其是這一次，最重要是如何做到不讓民進黨借力使力，有效刺激台灣選民反共抗中，繼續贏得政權。開春以來，北京當局收起一貫強硬的高姿態，這次顯然是有備而來。從這個角度看，前總統馬英九4月清明赴大陸祭祖得以成行，也將是2024台灣總統大選戲碼一個有趣的兩岸橋段。