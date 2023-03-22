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台商總訪國台辦 宋濤會見：兩岸重啟交流好開頭

特派記者賴錦宏／北京22日電
大陸國台辦主任宋濤（右）21日在釣魚台國賓館會見由商總理事長許舒博（中）率領的訪問團。（中央社）
大陸國台辦主任宋濤（右）21日在釣魚台國賓館會見由商總理事長許舒博（中）率領的訪問團。（中央社）

中國大陸國台辦主任宋濤昨會見商總訪問團時表示，很高興有機會與台灣商界領袖見面，相信商總代表團為兩岸重啟交流開了個好頭，未來還會有更多台灣工商界團體來大陸交流。商總理事長許舒博表示，希望盡快恢復台灣食品、農產品的商貿交易，並放寬台灣金融業在大陸的布局。

隨著大陸疫情趨緩，台灣工商團體陸續登陸訪問。商總之後，工總、工商協進會與三三會也將在4月及5月組團赴大陸參訪。

宋濤昨在北京釣魚台國賓館會見許舒博一行，引述大陸國家主席習近平今年新年談話說，「兩岸同胞一家親」，兩岸同胞要相向而行，攜手並進，共同開創中華民族偉大復興。

提到兩岸交流，宋濤表示，將貫徹落實習近平重要指示精神，順應台灣民眾的要求目標，「要和平，要發展，要交流、要合作」的意願，促進兩岸交流與合作。

宋濤說，這次商總訪問團來北京，就是兩岸交流的重要活動，相信參訪團使兩岸交流開了一個好頭，還會有更多台灣代表團到大陸。

宋濤還說，商總長期以來堅持「九二共識」，參與大陸經濟社會發展的建設，做了很多事情，陸方給予高度評價和認可，很樂意能夠藉此機會，聽取大家對發展兩岸關係、維護台海和平的建議。

許舒博表示，兩岸交流了幾十年，是不可能中斷的。他舉例，他和參與會見的國台辦副主任潘賢掌是老鄉，兩人都是泉州人，所以「臍帶」是不可能斷的。

針對當前兩岸情勢，許舒博表示，在台灣雖然有不同聲音，但他認為，兩岸之間尤其這幾年兩岸經貿占比達40%幾，商貿交流不可中斷，這次希望能夠啟動更多交流，能盡快解決現有問題。台灣和大陸之間的經貿是依存關係，也是互補關係。

提到這次訪問的訴求，許舒博表示，包括台灣食品和農產品（輸陸），其次是加強在大陸金融的布局，雖然很多台灣金融產業已到大陸設點，仍受到許多限制。他進一步說，台商在大陸融資不易，資金運轉困難，希望能重啟「兩岸金融會談」，協助台灣金融產業，包括銀行、投信、證券、期貨、壽險、產險、保經等，加速在大陸布局。

許舒博還說，大陸經濟今年的目標為「擴大內需」，釋出不少政策，鼓勵企業發展品牌，將爭取台灣優良老店比照大陸老字號獲得「國民待遇」支持，打開兩岸商機。

北京 習近平 釣魚台

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