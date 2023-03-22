新聞評論／美中台三角關係太傾斜 馬英九登陸舒緩緊張

前總統馬英九 下周將登陸訪問，以祭祖及青年交流名義進行11天的參訪。由於是70多年來首位卸任中華民國 總統訪陸，這項消息引起國內外的高度關注，認為具有歷史性意義。至於此舉將對兩岸關係產生什麼影響，乃至是否會牽動台灣明年大選選情，藍綠陣營各有不同的情緒和解讀。無論如何，在兩岸對峙升高之際，馬英九此行具有舒緩緊張的作用；他也必須謹慎各項應對，以免因些微疏失被對手大作文章而模糊焦點。

檢視馬英九此次赴陸的安排，可以看出其用心和謹慎。第一，以返鄉為名，帶著家人回湖南湘潭白石鎮老家祭祖，凸顯兩岸血緣及情感臍帶，具有良好的融冰效果。第二，此行避開政治敏感的北京，不安排會見習近平，只在上海、南京、湖南、重慶等地參訪，刻意降低此行政治色彩，可有效化解綠營的無謂抹紅。第三，行程中安排多場兩岸青年對談，包括中學生和大學生在內，除有助於下一世代的彼此理解，也具有兩岸共同瞻望未來的象徵。

馬英九此行最大特點，當然在於他的卸任總統身分。受到《國家機密保護法》的限制，馬英九原本在2019年5月即可解除境管限制；但由於蔡政府修法將境管期限延長了兩年，其後也在2021年5月19日屆滿。因此，蔡政府已無任何理由再刁難或阻攔，只能盼他堅守「對等尊嚴」立場。這點，蔡政府實毋庸多慮，馬英九應該已做好準備。

從台灣看馬英九訪陸，可能更著重於此行對台灣民意及明年選情的影響；然而，大陸民眾對此事的反應，或許更值得尋味。對大陸民眾而言，單單看到台灣經民選產生的總統來訪，應該就會對兩岸的制度落差興起好奇之心。更何況，如果看到馬英九的言行舉止，他若以兩岸共同熟悉的語言談論共同關注的歷史及文化，則應該有助於融解大陸民眾近年在兩岸對峙中對台灣的惡感。這點，在評估馬英九大陸行的得失時，絕對是一個觀察重點。

有趣的是，馬英九出發赴陸的行程，恰好與蔡總統赴中美洲訪問過境美國的行程重疊，因而引發雙方「互別苗頭」的臆測。但馬團隊公開澄清，這項行程早在春節前即已敲定，尤其「祭祖」選在清明時節，更是必然。這樣的解釋，或可稍釋綠營的疑慮。事實上，這種現任總統赴美訪問、前任元首則登陸祭祖的現象，與其視為一種政治的「矛盾」，倒不如視為一種「互補」。簡單地說，蔡英文 訪美是為了國安與防衛之需，馬英九登陸則是為了謀求更根本的和平，兩者皆有其必要，藍綠不必急於互斥互貶。

事實上，去年底民進黨在九合一選舉大敗，主因之一就是蔡政府的「主戰」路線不得民心，因而遭期待兩岸和平的民眾否定。從最新網路民調看，有高達七成七的民眾對馬英九赴陸祭祖表示「樂觀其成」，有民眾更反問：「為什麼不能祭祖？」「和平一點不好嗎？」在在顯示，民進黨慣用的「賣台」、「統戰」等伎倆，已經過時。何況，蔡英文此次赴美，與眾院議長麥卡錫約在加州會面，不就是為了避免對方直接訪台將帶來一波兵禍嗎？

出訪多半很形式化，但也可以餘韻綿長。這次馬英九赴陸，雖刻意降低政治色彩，但由於兩岸關係正值低潮，他如果經營得當，此行帶起的周邊效果，可能比七年多前的「馬習會」還更令人樂道。關鍵就在，當美中台三角關係變得太傾斜、太不等邊時，他有機會把中華民國拉回一個更安全的位置。