我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

經典賽／大谷翔平再見三振 日本3:2美國 隊史第3冠

新聞評論／美中台三角關係太傾斜 馬英九登陸舒緩緊張

聯合報社論

前總統馬英九下周將登陸訪問，以祭祖及青年交流名義進行11天的參訪。由於是70多年來首位卸任中華民國總統訪陸，這項消息引起國內外的高度關注，認為具有歷史性意義。至於此舉將對兩岸關係產生什麼影響，乃至是否會牽動台灣明年大選選情，藍綠陣營各有不同的情緒和解讀。無論如何，在兩岸對峙升高之際，馬英九此行具有舒緩緊張的作用；他也必須謹慎各項應對，以免因些微疏失被對手大作文章而模糊焦點。

檢視馬英九此次赴陸的安排，可以看出其用心和謹慎。第一，以返鄉為名，帶著家人回湖南湘潭白石鎮老家祭祖，凸顯兩岸血緣及情感臍帶，具有良好的融冰效果。第二，此行避開政治敏感的北京，不安排會見習近平，只在上海、南京、湖南、重慶等地參訪，刻意降低此行政治色彩，可有效化解綠營的無謂抹紅。第三，行程中安排多場兩岸青年對談，包括中學生和大學生在內，除有助於下一世代的彼此理解，也具有兩岸共同瞻望未來的象徵。

馬英九此行最大特點，當然在於他的卸任總統身分。受到《國家機密保護法》的限制，馬英九原本在2019年5月即可解除境管限制；但由於蔡政府修法將境管期限延長了兩年，其後也在2021年5月19日屆滿。因此，蔡政府已無任何理由再刁難或阻攔，只能盼他堅守「對等尊嚴」立場。這點，蔡政府實毋庸多慮，馬英九應該已做好準備。

從台灣看馬英九訪陸，可能更著重於此行對台灣民意及明年選情的影響；然而，大陸民眾對此事的反應，或許更值得尋味。對大陸民眾而言，單單看到台灣經民選產生的總統來訪，應該就會對兩岸的制度落差興起好奇之心。更何況，如果看到馬英九的言行舉止，他若以兩岸共同熟悉的語言談論共同關注的歷史及文化，則應該有助於融解大陸民眾近年在兩岸對峙中對台灣的惡感。這點，在評估馬英九大陸行的得失時，絕對是一個觀察重點。

有趣的是，馬英九出發赴陸的行程，恰好與蔡總統赴中美洲訪問過境美國的行程重疊，因而引發雙方「互別苗頭」的臆測。但馬團隊公開澄清，這項行程早在春節前即已敲定，尤其「祭祖」選在清明時節，更是必然。這樣的解釋，或可稍釋綠營的疑慮。事實上，這種現任總統赴美訪問、前任元首則登陸祭祖的現象，與其視為一種政治的「矛盾」，倒不如視為一種「互補」。簡單地說，蔡英文訪美是為了國安與防衛之需，馬英九登陸則是為了謀求更根本的和平，兩者皆有其必要，藍綠不必急於互斥互貶。

事實上，去年底民進黨在九合一選舉大敗，主因之一就是蔡政府的「主戰」路線不得民心，因而遭期待兩岸和平的民眾否定。從最新網路民調看，有高達七成七的民眾對馬英九赴陸祭祖表示「樂觀其成」，有民眾更反問：「為什麼不能祭祖？」「和平一點不好嗎？」在在顯示，民進黨慣用的「賣台」、「統戰」等伎倆，已經過時。何況，蔡英文此次赴美，與眾院議長麥卡錫約在加州會面，不就是為了避免對方直接訪台將帶來一波兵禍嗎？

出訪多半很形式化，但也可以餘韻綿長。這次馬英九赴陸，雖刻意降低政治色彩，但由於兩岸關係正值低潮，他如果經營得當，此行帶起的周邊效果，可能比七年多前的「馬習會」還更令人樂道。關鍵就在，當美中台三角關係變得太傾斜、太不等邊時，他有機會把中華民國拉回一個更安全的位置。

馬英九 中華民國 蔡英文

上一則

入國民黨中央提名委員會？侯友宜鬆口：義無反顧

下一則

2024大選最新民調：賴清德支持度逆轉勝 侯友宜重挫

延伸閱讀

馬英九訪中 藍營僑民批：自己把頭伸過去給人戴紅帽子

馬英九訪中 藍營僑民批：自己把頭伸過去給人戴紅帽子
訪中祭祖見高官？馬英九「客隨主便」

訪中祭祖見高官？馬英九「客隨主便」
新聞評論／馬英九登陸、蔡英文訪美 較勁演繹中華民國

新聞評論／馬英九登陸、蔡英文訪美 較勁演繹中華民國
馬英九訪陸 CNN稱歷史性之行 陸媒揭3個不尋常

馬英九訪陸 CNN稱歷史性之行 陸媒揭3個不尋常

熱門新聞

馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台積電創辦人張忠謀。（記者潘俊宏／攝影）

張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長

2023-03-16 18:42
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
路透引述知情人士報導，台積電和德國薩克森邦就設廠的協商已進入最後階段，目前著重在取得官方補貼以支持投資。(路透)

美國晶片政策抗中 張忠謀說了兩次「支持」

2023-03-16 01:58
台副總統賴清德（左）去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚（右）就職典禮，並捐贈防疫物資。 （圖：總統府提供）

維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交

2023-03-15 18:47

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率