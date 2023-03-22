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釋迦農訪陸最後一刻才核准 直指中央思維太政治

記者卜敏正、尤聰光／台東22日電
台東縣副縣長王志輝（中）22日要帶領農民團隊訪陸，爭取開放鳳梨釋迦銷陸。（記者卜敏正／翻攝）
台東縣副縣長王志輝（中）22日要帶領農民團隊訪陸，爭取開放鳳梨釋迦銷陸。（記者卜敏正／翻攝）

台東鳳梨釋迦近兩年外銷中國大陸受阻，副縣長王志輝今天要帶領農民團隊，到大陸說明鳳梨釋迦品管規範，爭取開放銷陸，王志輝向中央報備一度疑遭「擱置」卡關，直到昨晚最後一刻才核准可如期出訪，地方農民直指中央思維太政治，縣長饒慶鈴則說「感謝中央支持」。

台東鳳梨釋迦年產2萬8000公噸，外銷鮮果年產值高達15億元台幣（約4900萬美元），兩年前遭大陸以有蟲害為由禁止進口，重創農民生計。

縣府與台東大學合作制定「鳳梨釋迦輸往大陸生物防除品管規範」，上周宣布將以類NGO方式，從今天起由王志輝帶隊赴陸預計三日行程，和對岸農業部、海關總署說明，盼獲善意回應恢復輸陸，並強調品管規範不只針對大陸，目標是全世界都適用。

「樂觀其成！」民進黨立委劉櫂豪強調，中央無阻擋、否決王志輝大陸行。

國民黨縣議員楊招信說，感謝農委會支持，卡關對誰都沒幫助，台東鳳梨釋迦主要的市場本來就在對岸，希望這次出訪，能確認行銷模式。

「這是政治問題！」台東釋迦合作社理事主席王志偉說，去年饒慶鈴當著陳吉仲面前表示「要組類NGO 時」，陳曾否定饒的想法，對岸願對台灣農民表示善意，應該早晚會開放，中央同意王志輝帶隊當然是好事。

但儘管農委會已核准成行，果農仍大嘆「幫農民解決困境，不該牽扯政治」。「中央被罵了才改變心意，何必呢？」釋迦農張新吉說，如果沒有農民發聲及媒體關注，可能計畫就生變了，搞不懂到底農民生計重要，還是政治利益重要。

潘姓釋迦農說，如果中央能和大陸對話，怎麼還需要地方去談呢？轉折過程像洗三溫暖，期待能早日盼到重啟市場的消息。

釋迦 國民黨 民進黨

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