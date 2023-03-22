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馬英九赴陸 陳建仁盼維護國家尊嚴 別被利用做統戰

記者鄭媁、程遠述、林銘翰、劉明岩、林麗玉／台北22日電

前總統馬英九將赴中國大陸祭祖。行政院長陳建仁昨天表示，馬英九不只是馬先生，更是卸任元首，行為舉止動見觀瞻，盼此行能維護國家尊嚴和主權。陸委會主委邱太三表示，兩岸政策維持一貫，盼交流能以對等、尊嚴為前提，馬英九曾是總統，不希望被矮化，也不希望被利用來做統戰。

來源：聯合新聞網

國民黨主席朱立倫表示，國民黨的兩岸論述很清楚，全黨也都一致，就是捍衛中華民國、堅守民主自由、維護兩岸和平及區域安全；在維護兩岸和平交流部分，一定會遵循中華民國憲法及相關法律，從主席、地方首長、黨團的立場都一致，也都遵此原則交流，讓兩岸更和平、人民過更好的日子。他祝福馬英九此次祭祖、青年交流活動能夠順利，對兩岸和平有正面幫助。

台北市長蔣萬安也表示，兩岸之間，只要能透過交流增進理解、化解歧異，他很樂見。

陳建仁昨在立法院表示，卸任元首要去敵對國家，馬英九應該好好思考，去到那邊是不是會變成人家統戰的工具、傷害到國家尊嚴。

傳出負責保護馬英九安全的隨扈，訪陸過程中沒有配槍，馬辦說是依照國安單位安排。陳建仁坦言，因馬英九訪陸，要維護其安全「是有比較困難」，相關單位仍希望爭取，一定要確實保障他的安全。

馬英九 中華民國 國民黨

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