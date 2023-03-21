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表彰台美貢獻 蔡英文贈勳前白宮國安顧問歐布萊恩

中央社／台北21日電
總統蔡英文（右）21日下午接見前美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（左），並頒授「特種大綬景星勳章」。（中央社）
總統蔡英文（右）21日下午接見前美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（左），並頒授「特種大綬景星勳章」。（中央社）

蔡英文總統今天頒授美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩「特種大綬景星勳章」，表彰他對台美關係的貢獻。蔡英文說，歐布萊恩過去領導美國國安會成功推動美國閣員訪台、六項保證解密及深化台美經貿，為提升台美關係創下重要里程碑。

蔡英文今天在總統府接見歐布萊恩（Robert O'Brien）所率訪團，她致詞提到，與會者都是台灣多年好友，在不同職位關注台灣議題，感謝訪賓展現美國跨黨派對台灣的支持。

蔡英文說，歐布萊恩過去領導國安會成功推動美國閣員訪台、六項保證解密、深化台美經貿合作等政策，為提升台美關係創下重要里程碑；今天她透過頒贈特種大綬景星勳章表彰歐布萊恩對台美關係貢獻，並代表台灣人民表達最誠摯感謝。

歐布萊恩目前是華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）主席，蔡英文說，GTI是華府第一個、也是唯一一個以台美研究為重心的智庫，這次GTI召集美台政策工作小組訪台，展現出台美交流上扮演重要角色。

蔡英文說，近年來台灣與美國交流越來越密切，雙方除了積極推動台美21世紀貿易倡議，也持續透過台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、貿易及投資架構協定（TIFA）等多重機制，為台美經貿關係，創造更多利基，一起努力促進印太的繁榮發展。

蔡英文感謝美國對台灣安全議題的關注，面對威權主義擴張，民主夥伴應該更團結，攜手捍衛區域和平穩定。她說，歐布萊恩常引用美國前總統雷根名言「和平靠實力」，這句話台灣深有同感。

她說，這幾年台灣除提升國防預算、強化不對稱作戰能力，也成立全動署，整合後備及全民防衛，並透過跨部會的力量，對抗假訊息及複合戰。

蔡英文表示，台灣從明年開始恢復一年期義務役，強化自我防衛實力，展現捍衛民主決心，台灣所做努力就是落實「和平靠國防、國防靠全民」；她期待，台灣和美國，無論在安全合作或經貿交流，都能持續深化夥伴關係。

蔡英文 華府 白宮

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