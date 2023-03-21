美國人權報告 關切在台灣外勞權益

美國人權報告關切在台外勞權益。公園裡，一位長者在外勞的協助下，沿著步道緩緩前進。(本報資料照片)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日發表2022年國際人權報告，報告中點出全球5大人權問題，包括俄羅斯對烏克蘭全面開戰、伊朗以殘酷暴行回應和平示威、中國持續在新疆進行種族滅絕、緬甸軍政府用暴力鞏固對人民控制、塔利班持續對阿富汗婦女採取壓迫歧視性措施。他另外也關切南蘇丹、敘利亞、古巴 、白俄羅斯 、委內瑞拉及柬埔寨等國的人權危機。

報告並關切台灣與為台灣雇主工作的外籍勞工 權益。報告提到，台灣雇主會增加雇員提高組工會門檻來阻止工會成立，恐嚇勞工和運動人士、將工會組織成員列入黑名單影響晉升和調職，以科技產業為甚，竹科共581家企業、總勞工超過15萬人，只有1家企業工會。

報告重申，外籍移工因赴台打工被仲介經濟剝削，面臨強迫勞動；外籍漁工普遍受虐且勞動環境惡劣，政府監督不足；報告也提到，行政院4月啟動漁業與人權行動計畫，編列新台幣20.8億元(約6813萬美元)，花4年來改善外籍漁工的勞動條件，漁業署7月提高外籍漁工的基本薪資，並要求直接付薪給漁工。

報告對台灣人權表現維持正面評價，包括選舉自由公正、女性參政不受限等，但關切記者面臨誹謗罪威脅問題。報告指在現行法規下，受媒體負面報導的當事人能對記者與所屬媒體單位提出妨害名譽訴訟，雖鮮少被定罪，但部分法律學者與非政府組織（NGOs）仍持續呼籲，誹謗只應被視為民事議題。