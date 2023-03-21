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爭取恢復交流 商總赴陸參訪 聚焦旅遊、金融等議題

記者林海、賴錦宏／台北21日電

商總今起赴陸進行五天參訪，理事長許舒博表示，主要討論議題為食品流通業、農漁特產及金融等，包含台商融資、金融業布局擴大等議題，此行預計拜會國台辦及其他主管機關，針對兩岸觀光、人流開放措施進一步討論，希望為產業解決問題打開商機。

據陸方消息，大陸國台辦主任宋濤今下午將在北京釣魚台國賓館會見訪團。商總大陸行，除北京外，還將訪問天津，與天津官員和台企會談。

隨著大陸疫情趨緩，封控解除，工商團體將陸續登陸，在商總之後，工總、工商協進會與三三會也分別將在4月及5月組團，赴大陸參訪。

許舒博表示，這次出訪是以「重啟會談，恢復交流」為目標，規畫五大議題，包括重啟兩岸觀光文化旅遊、重啟進口農漁特產品、協助食品加工業排除困難、重啟金融會談，協助金融產業加速布局、爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到相同待遇與支持。

許舒博表示，觀光局預估今年有600萬人次國際旅客訪台，其中100萬是陸客，然而在沒有積極作為的狀態下、現今的直航航點所剩無幾，實際上很難達成，因此本次出訪將致力溝通增加兩岸航點，以量制價，降低機票旅宿等價格，才能有助兩岸旅客往來，進而活絡旅館、遊覽車、小客車租賃、伴手禮、餐飲、糕餅等觀光產業。

許舒博也說，去年台灣有許多食品被大陸禁止進口，或是因註冊問題卡關，造成廣大農漁民及食品加工業者損失慘重，這些問題，攸關商總許多會員企業之生存發展，此次也將力促重啟水果、蔬菜、魚類等管道，開放進口大陸。

他強調，金融業是所有產業的火車頭，過去每年都會辦理「兩岸金融三會高層論壇」，但現今早已中斷，台商在大陸融資不易，造成資金運轉困難。打破僵局，重啟兩岸金融會談，協助金融產業，如銀行、投信、證券、期貨、壽險、產險、保經、保代各業能加速在大陸布局，是此行勢在必行的重要任務。

許舒博表示，近年受到兩岸關係僵化及疫情隔離政策影響，兩岸產業無法順利溝通往來，衍生許多貿易障礙，此次出訪大陸，就是以民間先行，「解決問題」為目標。

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