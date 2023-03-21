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「美不會併吞卻會犧牲台」學界反戰：不能疑美很危險

記者趙宥寧／台北21日電
政大退休兼任教授郭力昕（左起）、中研院研院員盧倩儀、陽明交通大學退休教授傅大為、政大教授馮建三等學者成立「台灣反戰聲明工作小組」，20日召開「和平、反軍火、要自主、重氣候」記者會。（圖：台灣反戰聲明工作小組提供）
政大退休兼任教授郭力昕（左起）、中研院研院員盧倩儀、陽明交通大學退休教授傅大為、政大教授馮建三等學者成立「台灣反戰聲明工作小組」，20日召開「和平、反軍火、要自主、重氣候」記者會。（圖：台灣反戰聲明工作小組提供）

陽明交通大學退休教授傅大為、政大退休兼任教授郭力昕、政大教授馮建三、中研院研究員盧倩儀等學者成立台灣反戰聲明工作小組，昨公開說明「和平、反軍火、要自主、重氣候」四大訴求。盧倩儀表示，台灣社會認為威脅只來自中國大陸，但政府不讓人民疑美反而對台灣很危險；她認為，美國雖不會併吞台灣，卻會犧牲台灣，呼籲台灣政府與民眾更理性地看待戰爭風險。

目前學界有37人連署支持。傅大為表示，這次反戰聲明不僅與俄烏戰爭密切相關，也源自去年閱讀杭士基(Noam Chomsky)的著作，而在學界舉辦的公共知識分子座談會、還有傳播學界的批判網路討論，以及對全球暖化的關注。

傅大為說，反戰聲明強調美國應停止挑釁俄國與烏克蘭的戰爭，反對美國政府菁英不斷發動戰爭的行為。他認為，台灣要停止膝蓋式地反應中國威脅，走向與各大國等距離外交的新立場。

馮建三指出，俄羅斯的行為是種愚蠢的犯罪，但美國明確知道北約東擴是俄羅斯領導層所有人的紅線仍然執意挑釁、英美兩國都先後阻止俄烏已達成的停火協議而激化兩國矛盾。

郭力昕指出，近來許多網路言論顯示對不同意見者的扣帽言詞與圍剿行動，他希望透過對話與論辯進行理性討論與思辨。他強調，這個反戰聲明應該是台灣社會討論此議題的開始，而不是結束，期待更多深入的思考與對話。

退休 俄羅斯 烏克蘭

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