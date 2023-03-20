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馬英九將訪陸 綠：震撼彈影響大選 藍：戴紅帽大可不必

記者鄭媁、林銘翰／台北20日電
兩岸歷史性會面 製表／羅印冲
兩岸歷史性會面 製表／羅印冲

前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，這將是自1949年兩岸分治74年以來，首位踏上大陸的中華民國卸任總統。國民黨19日晚表示，相信對兩岸交流及了解有正向的幫助。

對於馬英九即將訪陸，國民黨發言人林家興表示，尊重馬英九辦公室規畫，也對馬英九訪陸之行致上祝福之意。

林家興表示，國民黨不斷透過行動實踐「親美、友日、和陸」方針，證明以「交流取代交惡，對話代替對抗」的方式，可以有效捍衛中華民國、守護台灣民主及維護區域和平；馬英九訪問大陸，相信對兩岸交流及了解有正向的幫助。

不過，民進黨立委陳亭妃質疑，中國不斷用武力犯台吃台灣豆腐，且中國國家主席習近平對外宣布「九二共識」就是「一個中國」，馬英九僅是代表個人，不能代表所有台灣人民的聲音，「請你切記」。

陳亭妃認為，此訊息是給國民黨一個非常大的震撼彈，而這個震撼彈會影響到國民黨在2024年的總統及立委選舉。

陳亭妃質疑，習近平在2019年對外宣布「九二共識」就是「一個中國」，既然兩岸就是一個中國，請問馬英九要用什麼角色訪問中國？所以，馬英九代表的僅是他個人，不能代表全台灣超過2300萬的人民。

國民黨立委賴士葆指出，選舉到了，民進黨可能會藉此議題大肆炒作；希望外界平常心看待，馬畢竟已卸任快八年，綠營要戴紅帽大可不必。他認為，卸任總統訪陸是兩岸分治以來前所未有，有其歷史意義，在兩岸局勢緊張的情況下，有緩和作用，對兩岸人民往來及和平也有幫助。

國民黨立委李德維說，根據國家機密保護法，馬訪陸之旅完全合法；而此行是祭祖，在「情」上沒話說；在「理」方面，民進黨執政後，蔡政府無法為台灣人民帶來和平，反而面臨戰爭的恐懼緊張，由卸任的馬英九到大陸走一走，也沒有安排訪問北京，在「情、理、法」三方面都兼顧到。

馬英九 國民黨 民進黨

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