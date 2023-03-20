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催化兩岸交流 陸節目再掀寶島回憶殺

台灣新聞組／台北20日電
動力火車在「聲生不息．寶島季」台灣分會場演唱「娜魯灣情歌」。（新華社)
動力火車在「聲生不息．寶島季」台灣分會場演唱「娜魯灣情歌」。（新華社)

中國大陸湖南衛視新節目「聲生不息．寶島季」再掀懷舊風，邀請多位跨世代台灣藝人，與大陸歌手同台飆歌，透過一首首經典台灣歌曲，從民歌到偶像劇主題曲，帶大陸觀眾回顧台灣流行樂的發展軌跡和輝煌歲月。據台北旺報報導，節目特別安排與日月潭現場兩地連線，用音樂串起兩岸，也呼應了當前兩岸恢復民間交流的氛圍。

新華社報導，節目設長沙主會場和台灣分會場，「串講人」柳翰雅、「金曲分享人」王偉忠作為台灣分會場嘉賓，與大陸主會場主持人何炅一同開啟寶島「音樂之旅」。

首期節目中，王偉忠回到他成長的「眷村」，由一碗陽春麵引出歲月往事，講述兩岸同胞的親緣情緣文緣，「時間會把人分開，距離會把人分開，但很多東西是分不開的。」

台灣知名民謠歌手胡德夫是首期台灣分會場的嘉賓之一。他希望通過節目讓兩岸歌手相互激蕩。「這橋面會越來越寬，浪聲會越來越大，我們就是海洋，生生不息。」

旺報報導，去年王心凌在湖南衛視以一曲「愛你」在大陸暴紅，「回憶殺」成了流量密碼，其中台灣流行樂更是不可或缺元素。湖南衛視這次一口氣找來多位台灣歌手，除了陸綜常客張信哲、胡德夫、張韶涵、楊宗緯、動力火車外，也有較少登陸的艾怡良、魏如萱、壞特等金曲歌后，橫跨老中青世代。

第一期節目以時序方式回顧1970、80、90年代，到現在的台灣經典歌曲，包括「橄欖樹」、〈鹿港小鎮〉、〈戀曲1980〉，並致敬羅大佑。

到了2000年代，則分別讓兩岸藝人接力演唱多首偶像劇主題曲，從「惡作劇之吻」、「命中注定愛上你」，再到最近流行的「想見你」，同樣是滿滿回憶殺；去年榮獲金曲獎年度歌曲的台語歌「愛情你比我想的閣較偉大」，也登上舞台。

日月潭 王心凌

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