冷眼集／綠操弄網軍劣跡斑斑 要怎麼禁抖音

民進黨政府過去操縱網軍、放假消息劣跡斑斑可考，民眾怎麼放心把限制抖音的公共議題討論主導權交給民進黨。（路透）

全面禁止抖音 與否，除資安與言論自由尺度外，背後更牽涉美中角力，哪怕日後美國真的透過立法在國內全境封殺了，以台灣社會、政黨當前缺乏共識情況，短時間內要修法堪稱高難度。

從「數位中介法」到「全動法」預告修法都已再三揭示，凡涉及限制人民權利的法案，未經溝通就啟動闖關，只會迎來強烈的社會反彈，執政黨面對禁止抖音議題應記取教訓，至少先和黨團立委們討論，切勿一再重蹈覆轍。

要不要禁抖音，正反立場難下定論，倒是有件事不需討論就難被質疑，即民進黨 政府過去操縱網軍、放假消息劣跡斑斑可考，如今要由民進黨引領社會，做社群媒體的公共議題討論，不禁讓人啞然失笑。

民進黨立委王定宇去年4月在臉書分享，網傳芬蘭總理馬林嗆俄羅斯，經查證竟是新聞農場假訊息；事後不見王定宇道歉；又如民進黨立委林靜儀，去年九合一選舉開票 當天，屏東傳出開票瑕疵的影片，林為護航指控該影片造假、惡意後製，結果屏東選委會坦承開票有疏失。

諷刺的是，兩人本周受邀參加民進黨中央召集的「反認知作戰會議」。不禁讓人想問，執政黨當紅網路高聲量立委是如此水準，民眾又要怎麼放心，將限制抖音的公共議題討論主導權交給民進黨。

賴清德就任民進黨主席以來，摒棄過去依賴網軍、側翼打選戰的方式，被認為帶來好的改變；期盼在禁止抖音議題上，政府也能以更健康、全面的態度審慎面對。