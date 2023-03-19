我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

參院承認「麥克馬洪線」是中印邊界線 藏南屬印度管轄

冷眼集／綠操弄網軍劣跡斑斑 要怎麼禁抖音

記者 蔡晉宇
民進黨政府過去操縱網軍、放假消息劣跡斑斑可考，民眾怎麼放心把限制抖音的公共議題討論主導權交給民進黨。（路透）
民進黨政府過去操縱網軍、放假消息劣跡斑斑可考，民眾怎麼放心把限制抖音的公共議題討論主導權交給民進黨。（路透）

全面禁止抖音與否，除資安與言論自由尺度外，背後更牽涉美中角力，哪怕日後美國真的透過立法在國內全境封殺了，以台灣社會、政黨當前缺乏共識情況，短時間內要修法堪稱高難度。

從「數位中介法」到「全動法」預告修法都已再三揭示，凡涉及限制人民權利的法案，未經溝通就啟動闖關，只會迎來強烈的社會反彈，執政黨面對禁止抖音議題應記取教訓，至少先和黨團立委們討論，切勿一再重蹈覆轍。

要不要禁抖音，正反立場難下定論，倒是有件事不需討論就難被質疑，即民進黨政府過去操縱網軍、放假消息劣跡斑斑可考，如今要由民進黨引領社會，做社群媒體的公共議題討論，不禁讓人啞然失笑。

民進黨立委王定宇去年4月在臉書分享，網傳芬蘭總理馬林嗆俄羅斯，經查證竟是新聞農場假訊息；事後不見王定宇道歉；又如民進黨立委林靜儀，去年九合一選舉開票當天，屏東傳出開票瑕疵的影片，林為護航指控該影片造假、惡意後製，結果屏東選委會坦承開票有疏失。

諷刺的是，兩人本周受邀參加民進黨中央召集的「反認知作戰會議」。不禁讓人想問，執政黨當紅網路高聲量立委是如此水準，民眾又要怎麼放心，將限制抖音的公共議題討論主導權交給民進黨。

賴清德就任民進黨主席以來，摒棄過去依賴網軍、側翼打選戰的方式，被認為帶來好的改變；期盼在禁止抖音議題上，政府也能以更健康、全面的態度審慎面對。

民進黨 抖音 開票

上一則

新聞評論／能源政策失能 漲價難填台電黑洞

下一則

議員不甩誠信條款 賴清德威信受挑戰

延伸閱讀

聯手國會議員 矽谷業界舉行晚宴反抖音

聯手國會議員 矽谷業界舉行晚宴反抖音
俞敏洪：寧願當沒錢的流浪漢 周圍的企業家都沒有高質量生活

俞敏洪：寧願當沒錢的流浪漢 周圍的企業家都沒有高質量生活
燙手山芋 抖音找到新買家不容易

燙手山芋 抖音找到新買家不容易
民進黨僅1人登記 賴清德代表選總統

民進黨僅1人登記 賴清德代表選總統

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀。（記者潘俊宏／攝影）

張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長

2023-03-16 18:42
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
路透引述知情人士報導，台積電和德國薩克森邦就設廠的協商已進入最後階段，目前著重在取得官方補貼以支持投資。(路透)

美國晶片政策抗中 張忠謀說了兩次「支持」

2023-03-16 01:58
台副總統賴清德（左）去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚（右）就職典禮，並捐贈防疫物資。 （圖：總統府提供）

維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交

2023-03-15 18:47
民俗專家提醒清明節掃墓禁忌。 圖／本報系資料照

清明提前掃墓 4生肖小心犯煞、2個字千萬不要說

2023-03-12 14:25
犯下多起性侵暴行的梁男（前排左一）入監服刑15天就病死。(圖：翻攝自爆料公社)

染指女學生爆台版Metoo 淫教練入監15天病死

2023-03-13 08:28

超人氣

更多 >
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍