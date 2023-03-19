國安部門籲全面禁抖音 政院：待凝聚共識

為遏止大選年錯假訊息，台灣國安部門建請全面禁止抖音。（美聯社）

近期美國眾議院通過全面禁止抖音 法案，綠營知情人士說，為遏止大選年錯假訊息，國安部門也建請全面禁止抖音。對此行政院人士表示，除技術面、法制面牽涉言論自由，尚待凝聚社會共識，審慎評估。

美國眾議院外交委員會本月初通過「禁止抖音國際版」議案，接下來在參議院表決通過機會高。知情人士指出，美國此舉將對西方世界國家與其盟友帶來重大影響，若美國開出第一槍，勢必帶來示範效果，台灣高度關注。

政院人士表示，這項議題目前由政委羅秉成召集數位部、陸委會、國安部門等跨部會小組溝通，其中以國安部門對該議題看法較為鷹派，主張能禁就禁，但短期內難有結論，也未收到執政高層立法訊息。

關於此議題，綠營內部看法不一。「禁止派」將美國國會立法進展視為重要里程碑，並指出一打開抖音「賴清德兒子都是美國籍、賴的老婆在台電領三倍薪水」等假訊息滿天飛，民進黨 公職不能用抖音，只能在其他平台澄清，對於為數龐大的抖音使用族群根本起不了效果。

另一派論述則聚焦在禁令恐踩到言論自由紅線，可能引發的社會反彈要非常留意。知情人士表示，在民進黨中央層級民代中，態度保留派仍是主流意見，「但風向確實在轉變中」。

國民黨立委曾銘宗說，政府如果要全面禁止，有三個層次的問題要考量。首先，抖音是不是會造成國安危機或對台灣社會造成動盪；第二，全面禁止法令依據在哪；最重要的是，禁止民眾在社群媒體 發言或發布影片，等同限縮言論自由，與憲法保障言論自由互相牴觸。

民進黨立委許智傑表示，公家機關禁止使用有資安疑慮的社群平台相當合理，但針對民間的限制確實很難規範，若涉及修法問題，必須在立法院一起討論。