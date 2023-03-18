26年來頭一遭 德國教長21日將訪台

德國聯邦教育與研究部長貝蒂娜．史塔克—瓦特辛格，預定21日抵台訪問。（路透）

金融時報17日引述多位知情人士說法報導，德國 聯邦教育與研究部長貝蒂娜．史塔克—瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）定於21日抵台進行2天訪問，這將是26年來第一位訪台的德國聯邦級部長官員。

報導指出，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）正計畫4月或5月時訪問北京 ，史塔克—瓦特辛格的行程在德國政府內部引發嚴重分歧。德國外交官表示，貝爾伯克計畫的北京之行是推動雙邊關係走上更穩定軌道努力的一部分，讓兩國專注於主要集中在經濟的重要共同利益問題。

一位德國外交官說，「一方面，我們派她（貝爾伯克）到北京與推動新一輪的雙邊政府磋商。因為新冠疫情，這在2021年後就沒有舉行了。另一方面，一名部長先前往台灣，我們是要向他們發出什麼樣的訊息？」

據知情人士說法，柏林當局拒絕台北方面提出史塔克—瓦特辛格跟中華民國 外交部長吳釗燮會晤的建議。按照德國的「一個中國」政策，交流僅限於專門部長的層級。

一位德國外交官說，「我們不會讓這趟訪問政治化，她的所有會議將完全著重於專業部門對話的層級與性質」。