「潮平兩岸闊」 李大維：正常交流指日可待

海基會董事長李大維17日指出，隨著疫情和緩，現在是推動兩岸恢復正常交流的關鍵時刻。（記者廖士鋒／攝影）

就任海基會董事長甫滿一個月的李大維指出，現在是推動兩岸恢復正常交流的關鍵時刻，未來兩岸交流趨向於正常化「指日可待」。他並引用唐詩「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，喊話對岸以務實不帶政治前提的思維看待兩岸關係。

海基會昨日舉行董監事聯席會議，李大維致詞時指出，觀察這次大陸「兩會 」的國務院 機構改革方案，未來中國大陸將集中資源推動科技自主與數據應用，也會在鄉村振興及老齡事業上提供更多政策支持，同時強化各種金融活動監管，「這些變化將深刻影響中國大陸相關領域未來發展，也提醒所有台商朋友要多多留意」。

李大維並指出，如今疫情趨緩，海基會未來將主動出擊，接觸更多台商、台生、陸生、陸配，深切了解他們的需求、積極解決他們的問題。

他強調，現在是推動兩岸恢復正常交流的關鍵時刻，他上任以來積極彙整各方面的意見提交給決策單位參考，陸委會已宣布恢復部分兩岸航點以及將開放小三通客運中轉，「我們相信未來兩岸交流趨向於正常化，應該指日可待」。

李大維特別提到，2019年8月陸方禁止陸客自由行及2020年4月暫停學位生來台，「這些被陸方片面中斷的交流到目前還沒有恢復，對等互惠一向是兩岸互動的準則」。

李大維表示，如今是3月「春暖花開」，也適逢大陸兩會剛結束，他引用唐代詩人王灣詩句：「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，喊話大陸新的領導團隊，以更開闊的心胸走出舊框架、以務實不帶政治前提的思維來看待兩岸關係。

包括大陸國家主席習近平在內的眾多大陸官員，也經常會引用王灣的這句詩。中國社科院台灣研究所所長楊明杰去年在新華社發表署名文章「『九二共識』的思想內涵與歷史意義」就提到，「『潮平兩岸闊，風正一帆懸』，我們堅持『九二共識』，體現的是對兩岸民意的尊重，維護的是兩岸同胞的利益，捍衛的是兩岸關係和平發展的成果。」

李大維2月14日接任海基會董事長時，曾表示期待海基會與海協會互動可以「更加緊密」、「兩岸兩會也可以逐步地展開互訪、促進會務交流」。

另，下個月27日將是「辜汪會談」30周年。據悉，陸委會已指示海基會研議舉行相關紀念活動，但具體形式與內容，目前尚未明確。

此外，金防部二膽陳姓上兵失聯，金門地檢署昨天以涉嫌違反陸海空軍刑法等罪嫌發布通緝 ，至於陳男是否涉有其他罪嫌，相關偵查作為仍持續進行。金門地檢署主任檢察官劉建志表示，通緝之後，依照兩岸共打協議，20日由法務部國際兩岸司向大陸提出「遣返」的請求。

劉建志透露，經過連日的調查，發現陳姓士兵有明確的逃兵事實，才以違反陸海空軍刑法39條跟40條，「意圖長期脫離職役」與「逾假6日未歸」兩罪名，發布通緝，通緝令的追訴時效長達20年。

有大陸網友指出，陳姓上兵「在中國大陸獲贈一套房」，國防部長邱國正昨天說，大家自己思考可不可能，若他講不可能，對方可能增加住的地方準備來打擊台灣，大家要作研判，民進黨立委趙天麟則說，「這是認知作戰的一環」。