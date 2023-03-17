蔡正元揭：宏都拉斯和北京建交有4好處

圖為中華民國國旗（右二）與宏都拉斯共和國國旗（左二）。記(者林伯東／攝影)

邦交 國宏都拉斯傳出將與台灣斷交、與中國大陸建交，引起各界譁然，前國民黨立委蔡正元分析，宏都拉斯轉向和大陸建交至少有四大好處，更直言「就憑吳釗燮一張嘴，人家會看破手腳」。

一、台灣沒有向宏都拉斯進口咖啡 、吳郭魚、蝦、成衣

蔡正元在節目「頭條開講」中提到，宏都拉斯這個國家，你幫他蓋學校、蓋醫院，學校要不要維持？醫院要不要維持？你幫他還債務，這不是壞事，可是問題來了，還完債還是要過日子啊。蔡正元表示宏都拉斯最大出口的咖啡，「你台灣買不買？你沒有啊，你只會去買澳洲 紅酒；他出口的吳郭魚、蝦，剛好台灣有產，所以沒辦法跟他買；他出口成衣，我們都跟大陸買，不會跟宏都拉斯買成衣」。

二、台灣沒有實質幫宏都拉斯提高國民所得

蔡正元指出你有沒有幫宏都拉斯做加工出口區？有沒有幫宏都拉斯提高國民所得？讓他從2000美金變3000、甚至4000？「台灣有沒有這麼做？沒有啊！就憑吳釗燮一張嘴，有沒有找王美花去看看怎麼弄？沒有啊！所以隔了這麼久的時間，人家會看破手腳」。

三、大陸一省就能進口大量宏都拉斯咖啡

蔡正元直言「那我當然就去跟大陸談一談」，宏都拉斯出口的蝦、成衣、吳郭魚，大陸簡單用英文來講，就是「piece of cake（非常容易），通通買都不是問題」。蔡正元透露宏都拉斯出產的咖啡很好，但是量沒有那麼大，大陸隨便一個省，喝的量都比產量大，所以他有整個優勢。

四、大陸要跟中南美洲簽自由貿易協定

蔡正元提到中南美洲規畫的南方自由市場、共同體等，宏都拉斯是要參加的，大陸要跟南方共同體簽自由貿易協定，那宏都拉斯想說，「以後我賣到大陸不用關稅，而且大陸跟我統包，跟我保證通通都買」。蔡正元直言，對於總統而言，有人能讓我的老百姓過日子，讓我們國民所得往上提升，「我不跟他建交，就靠吳釗燮一張嘴？我幹嘛？」