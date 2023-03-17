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中斷3年 小三通中轉3/25恢復、擴大通行對象

記者廖士鋒、林宸誼╱台北17日電
中斷逾三年的小三通中轉終於要在25日恢復。圖為去年3月15日，金門就已經在水頭碼頭為復航進行各種演練。(中通社)
中斷逾三年的小三通中轉終於要在25日恢復。圖為去年3月15日，金門就已經在水頭碼頭為復航進行各種演練。(中通社)

中斷逾三年的小三通中轉，將於本月25日恢復。陸委會昨日宣布，在原僅限金馬地區民眾與陸配可搭乘小三通的規範下，進一步開放台灣本島民眾與陸配透過小三通中轉，其餘陸籍人士仍未能循小三通管道至金馬地區交流。對此，大陸全國台企聯常務副會長吳家瑩表示，今年端午節回家終於不用再那麼折騰了。

陸委會副主委梁文傑昨日下午在說明會上宣布上述消息。航班部分，金廈航線將從每日1班調整為最多6班；金泉航線每周2班調整為3班；馬祖的福澳琅岐、白沙黃岐兩條航線，由每周最多4班調整為14班。至於澎湖不定期航線，可依需求以包船專案方式向航政機關申請。

此前因新冠疫情，陸委會2020年2月10日起實施小三通「暫停措施」，直至今年1月7日才以「金馬地區民眾春節交通專案」復航，不過僅限金馬民眾與當地陸配搭乘，且由金馬地方政府造冊及管控，後續此「專案」自2月7日起常態化執行。

陸委會強調，大陸人士到金門、馬祖、澎湖交流，涉及疫後兩岸人員健康有序交流之恢復，「政府正持續依疫情發展及整體局勢等因素進行檢討，妥慎評估、漸進恢復兩岸間人員往來與交流」。

目前小三通除金馬地區陸配與少數專案申請者，尚未對陸籍人士開放。陸委會提醒，若陸籍人士循小三通申請赴金馬澎地區，依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」，不得中轉台灣本島。

吳家瑩表示，聽到這個消息，他的微信群組裡歡呼聲一片，「雖然沒有趕上今年春節開放，但至少端午節台商、台幹回家就不用那麼辛苦、那麼折騰。」

上海台協副會長蔡世明也說，還是要肯定民進黨政府讓台商、台胞回家不再那麼難，至少感覺有被關心到，不再像是次等公民。

航線 端午節 疫情

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