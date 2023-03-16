我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

蔡英文出訪跳過宏都拉斯 藍委：早知兩國邦交亮紅燈

台灣新聞組／台北16日電
中廣董事長趙少康表示，台灣若與宏都拉斯斷交，這將是蔡英文任內第九個斷交的邦交國。（本報資料照片）
中廣董事長趙少康表示，台灣若與宏都拉斯斷交，這將是蔡英文任內第九個斷交的邦交國。（本報資料照片）

宏都拉斯總統卡蕬楚宣布欲與中國大陸建立正式外交關係，國民黨立委洪孟楷指出，蔡總統4月將出訪中美洲，卻只安排前往貝里斯和瓜地馬拉，而宏都拉斯就在附近，卻沒有安排出訪，代表外交部是不是早就已經知道卻隱而未報。知情人士說，台方與宏國近來的確是「亮紅燈」狀態，但台方對於和宏都拉斯的關係一直「有準備」。

本報系聯合報報導，卡斯楚在2021年底競選總統期間曾說，若當選將與中國建交，為了鞏固邦交蔡英文總統在去年1月指派賴清德擔任特使出訪，參加卡斯楚的就職典禮，並在典禮上與美國副總統賀錦麗「技術性巧遇」，當時台方與美方共同抓緊宏都拉斯的意味相當明顯。

如今卡斯楚再度喊話將與北京建交，涉外人士認為，宏都拉斯最主要的目的仍是希望台灣金援，近年來，宏都拉斯不斷以建水壩工程要求台方提供援助，中方也曾貸款給宏都拉斯建水壩，且金額高達3億美元，台方不希望在外交戰場以金錢競逐，且龐大金額對台灣來說也有負擔。

據了解，台方掌握宏都拉斯邦交有危險，已經月餘。另據悉，除了宏都拉斯之外，也有其他邦交國近期積極向台方要求金援，目前政府處境的確陷於兩難。

台北中國時報報導，中廣董事長趙少康表示，如果丟了邦交國就把外交部長換掉，那外交部長就會努力積極去維持；趙也酸，「我們不是有美國在後面撐腰嗎？」美國在中南美影響力很大，也應該叫美國多施一點力。

趙少康批評，若與宏都拉斯斷交，這將是蔡英文任內第九個斷交的邦交國，過去從來沒有這麼多過，雖然知道外交不易，但在民進黨政府執政下完全看不到外交部長的責任政治。

洪孟楷痛批，吳釗燮擔任外交部長七年多、斷交九個邦交國，國人無法接受，「斷交部長」的稱號會不會一輩子跟著吳釗燮。

邦交 蔡英文 趙少康

上一則

登記總統初選拚2024 賴清德喊Team Taiwan挺台灣

下一則

台灣宏都拉斯邦交生變 陸報復蔡訪美？國安局：不排除

延伸閱讀

華郵：麥卡錫暫停訪台行 因擔心遭國民黨用於政治目的

華郵：麥卡錫暫停訪台行 因擔心遭國民黨用於政治目的
蔡英文會麥卡錫 美智庫：北京反應會較溫和

蔡英文會麥卡錫 美智庫：北京反應會較溫和
FT報導：蔡英文將在紐約演說 接受智庫頒獎

FT報導：蔡英文將在紐約演說 接受智庫頒獎
一洲焦點／蔡英文4月訪美見麥卡錫 與中共交手小心障眼法

一洲焦點／蔡英文4月訪美見麥卡錫 與中共交手小心障眼法

熱門新聞

竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
龍巖集團創辦人李世聰。(本報資料照片)

台灣殯葬王李世聰病逝 生前曾中風慨：每活一天都賺到

2023-03-08 22:22
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
兩岸直航點將逐漸恢復，圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。（歐新社）

台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施

2023-03-09 03:46
金融時報報導，台總統蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。(美聯社資料照)

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

2023-03-09 11:29

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半