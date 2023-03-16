蔡英文出訪跳過宏都拉斯 藍委：早知兩國邦交亮紅燈

中廣董事長趙少康表示，台灣若與宏都拉斯斷交，這將是蔡英文任內第九個斷交的邦交國。（本報資料照片）

宏都拉斯總統卡蕬楚宣布欲與中國大陸建立正式外交關係，國民黨立委洪孟楷指出，蔡總統4月將出訪中美洲，卻只安排前往貝里斯和瓜地馬拉，而宏都拉斯就在附近，卻沒有安排出訪，代表外交部是不是早就已經知道卻隱而未報。知情人士說，台方與宏國近來的確是「亮紅燈」狀態，但台方對於和宏都拉斯的關係一直「有準備」。

本報系聯合報報導，卡斯楚在2021年底競選總統期間曾說，若當選將與中國建交，為了鞏固邦交 ，蔡英文 總統在去年1月指派賴清德擔任特使出訪，參加卡斯楚的就職典禮，並在典禮上與美國副總統賀錦麗「技術性巧遇」，當時台方與美方共同抓緊宏都拉斯的意味相當明顯。

如今卡斯楚再度喊話將與北京建交，涉外人士認為，宏都拉斯最主要的目的仍是希望台灣金援，近年來，宏都拉斯不斷以建水壩工程要求台方提供援助，中方也曾貸款給宏都拉斯建水壩，且金額高達3億美元，台方不希望在外交戰場以金錢競逐，且龐大金額對台灣來說也有負擔。

據了解，台方掌握宏都拉斯邦交有危險，已經月餘。另據悉，除了宏都拉斯之外，也有其他邦交國近期積極向台方要求金援，目前政府處境的確陷於兩難。

台北中國時報報導，中廣董事長趙少康 表示，如果丟了邦交國就把外交部長換掉，那外交部長就會努力積極去維持；趙也酸，「我們不是有美國在後面撐腰嗎？」美國在中南美影響力很大，也應該叫美國多施一點力。

趙少康批評，若與宏都拉斯斷交，這將是蔡英文任內第九個斷交的邦交國，過去從來沒有這麼多過，雖然知道外交不易，但在民進黨政府執政下完全看不到外交部長的責任政治。

洪孟楷痛批，吳釗燮擔任外交部長七年多、斷交九個邦交國，國人無法接受，「斷交部長」的稱號會不會一輩子跟著吳釗燮。