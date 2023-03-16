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黑白集／駁疑美論 陳建仁腰桿挺錯方向

黑白集
立委高金素梅15日質詢時，要求行政院長陳建仁及官員挺起腰桿，擺脫美國的操縱，陳建仁（圖）怒氣回應表示：「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信的。」(記者曾學仁／攝影)
立委高金素梅15日質詢時，要求行政院長陳建仁及官員挺起腰桿，擺脫美國的操縱，陳建仁（圖）怒氣回應表示：「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信的。」(記者曾學仁／攝影)

立委高金素梅質詢，美國「學人計畫」將派官員進入台灣政府機關工作，可能損及中華民國主權。閣揆陳建仁聞言變臉，怒稱「我的腰桿是挺直的」，並批高金素梅放送「疑美論」，不會有人相信。綠委許智傑立刻加碼，稱高金的言論是與中共「唱雙簧」，極不應該。

陳建仁的腰桿或許是挺直的，但他顯然搞錯了方向。高金素梅是在國會就嚴肅的國家主權議題質詢，她並不是在直播或政論節目大放厥詞。對此，陳建仁有責任就事論事誠實回答，讓全民釋疑，而不是在那裡亂貼標籤，破壞國會的問政功能。

再說，「疑美論」為何不能談？美國近年對台的操控，已到了踰越常理的地步，諸如要求台積電赴美設廠，要求台灣在本島布雷，要求台灣成為其東亞彈藥庫。前白宮安全顧問還說，中國若攻台，美國將摧毀台積電。這些使台灣危如累卵的事，全民都很關心，閣揆有什麼資格避談，還在那裡嗆人？

高金素梅說，美國在日推動「曼斯菲爾德計畫」導致日本經濟低迷30年，在烏克蘭推動「學人計畫」則把該國推入戰爭，並非無的放矢。遺憾的是，陳建仁卻仿效起「蘇貞昌式」的表演，誇張炫耀自己腰桿，訓斥立委什麼事不能談。他面對美國，有這麼高傲嗎？

其實大家並沒有忘記，陳建仁吹捧高端時，也曾多麼挺直腰桿。

台積電 中華民國 白宮

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