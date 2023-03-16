陸解禁台冰鮮白帶魚、凍竹莢魚 陸委會：正面看待

大陸國台辦15日晚宣布恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。圖為傳統市場販售的白帶魚與竹莢魚。(記者潘俊宏／攝影)

大陸新任國務院 總理李強13日才表示，恢復各領域常態合作，是大家的共同期望，需要共同努力。國台辦15日即宣布，即起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。去年6月大陸以檢出新冠病毒為由，宣布暫停台灣這兩項水產品進口。

陸委會昨晚回應稱「正面看待」，相信陸方是回到處理相關議題的「正確態度」，期盼未來兩岸各項經貿往來，也能朝更健康的方向發展。

預期冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸陸解封應只是第一步，過去兩年，遭暫停銷往中國大陸的眾多農漁產品後續將有機會一一解禁。上海東亞研究所助理所長包承柯指出，大陸重新對台灣部分漁業資源開放，是近幾個月來，兩岸關係發生的積極變化之一。

自2021年2月26日，大陸海關總署以台灣銷往大陸的鳳梨中檢出有害生物為由，宣布從當年3月1日起暫停台灣鳳梨輸入大陸後，近兩年來，已有多項台灣農漁產品先後遭大陸以各種理由暫停進口，被解讀為大陸「對台讓利」政策出現變化。

國民黨副主席夏立言 等人奔走於兩岸，尋求解決之道。大陸國台辦主任宋濤早前會見夏立言時曾表示，由於農產品檢驗檢疫、報關，分屬不同部門，需要一定時間，但允諾會積極處理。

上個月15日，台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成一行前往北京，也向宋濤轉達台灣農漁民對於恢復台灣農漁產品輸入大陸的願望。宋濤當時明確表達，「支持台灣農漁民分享大陸發展機遇，符合兩岸同胞共同利益」，對於台灣農漁民的呼聲，大陸高度重視，將協調相關部門積極解決。

大陸國台辦發言人馬曉光表示，台灣輸往大陸的冰鮮白帶魚、凍竹莢魚去年被檢出新冠病毒核酸陽性樣本，自去年8月3日起暫停輸入。因大陸已取消所有進口冷鏈食品口岸環節針對新型冠狀病毒的核酸監測檢測等措施，為促進兩岸貿易健康發展，海關總署決定自3月15日起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。

包承柯表示，當初因疫情 原因暫停輸入，如今隨著大陸疫情防控政策調整，限制當然可以解除。他認為，大陸對兩岸商貿往來持正面積極態度，但由於當前兩岸官方溝通機制起不了作用，台灣農漁產品業者可透過其他管道和大陸有關方面溝通，主動爭取，相信會逐步得到妥善解決的。

目前遭暫停銷往中國大陸的台灣產品還包括：鳳梨、釋迦、蓮霧、柑橘、石斑魚等，另有糕餅、水產品、酒水飲料等約兩千項台灣食品也因海關註冊問題遭暫停輸入。

農委會說，樂見大陸修正做法符合國際標準，也會持續將漁產品開拓銷往其他高端市場。漁民認為是好消息，但盼有更多穩定通路。

長期以「電子郵件」與大陸聯繫的衛福部食藥署，昨回應「還沒收到國台辦通知」，但研判去年大陸以新冠病毒為由，暫停兩項產品輸銷，如今大陸對新冠病毒管理制度改變，當初禁止原因也已不存在。

新北市養殖漁業發展協會總幹事吳鴻銘表示，不知道消息是否為真，協會尚未收到通知，如果台灣白帶魚、竹莢魚可以恢復輸銷中國，代表的是每年出口額高達上億台幣收入，對漁民而言是非常好的消息。

興達港區漁會總幹事郭展豪獲悉後表示，白帶魚已進入產季尾聲，短期來看並無直接獲利；他指出，去年8月大陸禁運導致承銷人收魚銳減，漁民只能減少捕撈，或改捕其他魚種來填補收入，能恢復通路固然是好，但能有更多穩定通路，並維持漁民生計，才是最踏實的做法。