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二膽兵「不想回台」 陸同意家屬探視 檢暫不發布通緝

台灣新聞組／台北16日電
立法院外交及國防委員會15日針對二膽島逃兵等事進行討論，國防部長邱國正上台接受質詢。(記者曾原信／攝影)
立法院外交及國防委員會15日針對二膽島逃兵等事進行討論，國防部長邱國正上台接受質詢。(記者曾原信／攝影)

二膽陳姓士兵失聯疑似潛逃至大陸已第8天，金門立委陳玉珍昨表示，經過她與陸方多日協商，大陸同意讓家屬前往探視，她近期就會陪同家屬到廈門；另就掌握到的訊息，陳姓士兵有向大陸表達「不想回台灣」，大陸昨也安排讓他打電話回家報平安，但因陳父外出，未能聯繫上。

金門地檢署表示，因為案情敏感，還有很多因素需釐清，暫時還不會發布通緝令。

國民黨立委江啟臣昨天在立法院外交國防委員會詢問兩岸聯繫狀況，國防部長邱國正表示，軍方沒有跟對岸聯繫管道，按照陸委會說法，人在大陸，也還活著，實際情況還有待確認，至於人為何到大陸去，目前為止沒有定論。邱國正說，國防部該做的都會做，但不能給答案。

海基會副董事長邱垂正則說，12日接獲陸委會指示後發函給陸方，請對方確認訊息及協尋，陸方還未回函；邱垂正說，去年海基會發函給對岸共1507件函件，對方都有處理，此案社會普遍關注，相信對岸應該會有處理，不論過去已讀不回、已讀會回或已讀慢慢回，相信都會妥善處理。

至於是否考慮二膽島換防，邱國正說，二膽島沒有多大，哨所跟位置每次主官交接都會做調整，二膽島面積僅0.28平方公里，如何發揚火力都可以調整，但把整個部隊換掉的時代已經過了。

原本憲調人員透露，最快昨天就發布通緝令，但金門地檢署主任檢察官劉建志昨表示，此案因各方矚目，且案情敏感，希望能再查證更清楚，確定暫時不會發布通緝令。

通緝 國防部 國民黨

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