上兵事件 金檢將發通緝 期符合共打協議遣返

行政院長陳建仁（右）、陸委會主委邱太三（左）在立法院，針對金門二膽島陳姓上兵失聯案備詢。(記者曾學仁／攝影)

陳姓上兵事件進入第6天，最快金門檢方今天將發布通緝 令，以便符合兩岸「共打協議」，請大陸遣返 。

金門地檢署主任檢察官劉建志表示，憲兵隊昨已將案子移送給地檢署，地檢署的專案小組正在研究案情，目前「逃兵」的情節明確，但罪名的認定，還是要等法院來認定，檢方只會針對事實來研究。

至於何時發布通緝令？檢方很低調三緘其口，但根據消息人員指出，最快今天就會發布；依據陸海空軍刑法三十九條，一般無故離營6天，就可以發布通緝令。據了解，檢方的專案小組，接下來會針對案情可疑之處，從各方向調查，至於陳男逃離的真正意圖，要等他回來才能確認。

淡江大學榮譽教授趙春山昨指出，兩岸共打機制並沒有中斷，此次士兵到大陸原因在其私人理由，是否涉及到共打範圍？若是另一因素就比較麻煩，像林毅夫變叛逃。但他認為，以現在情況，大陸不會把這件事擴大成選舉操作，使其演變為政治事件。前金門縣長楊鎮浯認為，民進黨 政府藉此事件操作要對岸談，就像之前小三通復航一樣。

趙春山指出，過去幾年兩岸共同打擊犯罪聯繫機制並沒中斷，此次士兵到大陸，原因在其私人理由，過去有規範可以實行，比較簡單；如果是叛逃，大陸可能就是以「送回來」的方式「冷處理」，因為現在已經不是以前獎勵「黃金幾兩」的時代了。