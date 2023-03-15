「棄暗投明」傳聞讓二膽兵事件變棘手 升級北京處理

金門二膽島陳姓士兵日前失聯，已被證實人在中國大陸。該員如何接回，成為兩岸新的議題。(記者程嘉文／攝影)

金門二膽島陳姓士兵失蹤2日後在廈門被發現，但因陸方傳出陳是「棄暗投明」，已上升到北京 才能決定的高度，非常棘手。立委陳玉珍表示，陳姓士兵游到大陸確認不是感情，是其他私人原因，「只能說這個孩子在不對的時間地點，做了不對的事，他可能不想回來。」

陳玉珍連日來每天跟陳姓士兵父親通電話，陳父提到，現行小三通僅適用於金門鄉親，為方便未來探視兒子，想將戶口遷到金門，陳玉珍則跟他說，很快就要開放小三通中轉，不需要這麼做。

陳玉珍說，經她多方查證，大陸轉達陳姓士兵「吃好、睡好、一切安好」；對於陳姓士兵有無交代為何要游到對岸，「我知道原因，但不能說」；她確認不是感情，是其他私人原因。

「家屬希望盡快去看陳姓士兵」。陳玉珍說，大陸那邊將人安置在海警的安置所，沒開放探視，因為此事太敏感，已經上升到北京才能處理，官媒都不敢報導。

未來會不會引渡？陳玉珍坦言，要看兩岸怎麼溝通，這件事該如何處理，陸方覺得很棘手，因為大陸的網路上都說陳男是「棄暗投明」，廈門覺得怎麼處理都會有問題，決定交由北京處理。

陳玉珍也說，已透過相關管道聯繫陸方，必要時，她會陪同家屬去大陸探視。依據她的研判，她覺得陳男冒著生命危險游泳離開，一定有他想要脫離的東西，這種決心與壓力一定是超大，她個人判斷，陳男想回來的意願不大。

另據福建消息人士指出，由於其身分特殊，不適合用「兩岸共打協議」；其具有軍人身分，也需問明原因，「可能處理的時間較長」。 針對金門上兵何時返台，廈門台資企業協會會長韓螢煥昨表示，目前沒有任何消息，不管是廈門市台辦或是廈門安全部門，都沒有進一步消息。

國民黨立委江啟臣 昨天質詢，政府是否有聯絡上該員？能否接回？行政院長陳建仁答詢表示，現在盡最大努力跟中國聯絡。

江啟臣追問，政府是否有信心、預估多久可以接回來？陸委會主委邱太三表示，按陸方作業，公安 部門等調查最長可達6個月。江啟臣再問「所以要6個月？」邱太三答「要看他們運作」，邱太三的「他們」指的是對岸。據了解，陳姓上兵現被對岸安置在廈門，狀況安好，因為「屬性」不明，地方現也無法決定如何處理，相關狀況正在回報北京，預估明後天北京才會開始著手了解此案。

此外，國防部書面報告表示，經清查後，軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備均無短缺；未來將持續強化軍中安全防護，並密切注意中共藉此操作認知作戰。邱國正昨天也表示，國軍沒有管教的問題，「不是因為我們的管教方面把他給弄走，或者是他懷恨在心」。

金門地檢署主任檢察官劉建志表示，憲兵隊昨已將案子移送給地檢署，地檢署的專案小組正在研究案情，目前「逃兵」的情節明確，但罪名的認定，還是要等法院來認定，檢方只會針對事實來研究。

至於何時發布通緝令？檢方很低調三緘其口，但根據消息人員指出，最快今天就會發布。據了解，檢方的專案小組，接下來會針對案情可疑之處，從各方向調查，至於陳男逃離的真正意圖，要等他回來才能確認。