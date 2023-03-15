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台友邦減一？ 宏都拉斯總統指示：與陸建交

台灣新聞組／台北15日電
宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）（左）表示，她已指示外長處理和中華人民共和國建立正式外交關係事宜 。(路透)
宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）（左）表示，她已指示外長處理和中華人民共和國建立正式外交關係事宜 。(路透)

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）在推特發文表示，她已指示外長處理和中華人民共和國建立正式外交關係事宜。

卡斯楚在推特說，這項決定「代表我落實政府計畫與拓展邊界的決心」。卡斯楚在總統大選曾表態，若當選，將和台灣斷交並與中國大陸建交。她在今年1月就職，成為宏都拉斯首位女總統。

2021年，在中美州與宏都拉斯毗鄰的尼加拉瓜也斷絕和台灣的正式外交關係，轉而承認中國。如今和台灣仍有正式外交關係的邦交國只剩下13個。蔡英文政府2016年上台後受到北京外交打壓，在她任內邦交國迄今已少了九個。

外交部發言人劉永健告訴彭博新聞，我外交部已知悉宏都拉斯的局勢，正設法進一步了解詳情。

宏都拉斯媒體Paradigma早在1月8日報導，宏國總統卡斯楚的丈夫賽拉亞表示，宏國應恢復與大陸的外交關係。宏國外交部長雷依納為尋求帕圖卡（Patuca）水力發電站工程金援，去年12月31日也與大陸外交部副部長謝鋒會面磋商。

中華民國外交部1月13日隨即宣布，為協助宏都拉斯因應疫情衝擊，參與美國國際開發總署（USAID）與宏國政府推動的「宏都拉斯重建校舍計畫」。

邦交 推特 中華民國

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