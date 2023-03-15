我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「砸碎玻璃門 直奔保險櫃」每家作案2分鐘 2嫌連盜南加橙縣7餐廳

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

晶片法案附加限制 尹啟銘：台積形同被騙在美設廠

台灣新聞組／台北15日電

經濟部前部長尹啟銘昨天表示，台灣半導體產業成為全球矚目焦點，但此優勢能撐多久，有待政府的決心。他對美國晶片法案補助後，突然附加許多條件限制的作法，以「傻眼」形容，說等於「台積電先被騙去美國設廠」。

本報系聯合報報導，尹啟銘昨天發表新書「晶片對決」，他受訪指出，美中科技戰是貿易戰的延伸，自中國大陸加入世貿組織後，美國即成立專屬機構監視中方的各項產業規畫及行動；如今演變成晶片對決，儼然是當初美國與日本簽署「美日半導體協議」，大幅限縮日本半導體產業發展的翻版。

他認為從產業地位，台灣應善用優勢，結合有市場及應用需求的各個國家結盟，掌握話語權，利用「台灣半導體+N」的策略，延續台灣產業競爭力；但他提醒應慎防美國背後陰謀，不要被美國牽著鼻子走。

他表示，台灣半導體的優勢，就是最好的談判籌碼，即使籌碼不是很多，但政府應善用。

尹啟銘指出，他相信台積電未來在日本及歐洲，一定會站在商業立場考量才會設廠，不過在美中科技戰中，政府不應讓台積電單獨面對美國政府深層盤算，這些都是政府應檢討的地方，例如現在美國的晶片法案細則還附加很多限制條件，讓已在美國設廠的台積電左右為難，這些都應在還未投資前，就應該由政府與美國談好。

他強調，未來美國還會運用各種話術，讓台灣成為牽制大陸的工具，政府應慎防美國背後陰謀。在地緣政治混沌之際，台灣要建立不可取代的地位，要在國際形成話語權，讓國際能看中台灣，須和各國以及下游產業結合，用「半導體+N策略」，強化台灣半導體產業競爭力，以及在全球半導體的領先地位。

台北中國時報報導，尹啟銘批評美國晶片法案補助後，突然附加許多條件限制作法。還以「傻眼」形容，說等於台積電先被騙去美國設廠，既然要去，應先談好條件才對，值得台積電經營團隊檢討。

但他也直言，即使如此，台積電也沒辦法不繼續申請補助，不然美方就會質疑忠誠度有問題，「這是它們的忠誠測試」。

台積電 晶片 日本

上一則

「棄暗投明」傳聞讓二膽兵事件變棘手 升級北京處理

下一則

桃機3/31起收轉機費 每人500元

延伸閱讀

紐約中低收入房東拖欠地稅 利息將減

紐約中低收入房東拖欠地稅 利息將減
兒童健康餐法案今生效 馬州蒙郡餐廳須提供少糖飲品

兒童健康餐法案今生效 馬州蒙郡餐廳須提供少糖飲品
亞太助卿：持續與盟友合作確保台海和平

亞太助卿：持續與盟友合作確保台海和平
諾和諾德追隨禮來 美國胰島素售價最多砍75%

諾和諾德追隨禮來 美國胰島素售價最多砍75%

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
龍巖集團創辦人李世聰。(本報資料照片)

台灣殯葬王李世聰病逝 生前曾中風慨：每活一天都賺到

2023-03-08 22:22
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
兩岸直航點將逐漸恢復，圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。（歐新社）

台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施

2023-03-09 03:46
金融時報報導，台總統蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。(美聯社資料照)

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

2023-03-09 11:29

超人氣

更多 >
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」
「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立
中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」