美前國安顧問歐布萊恩：陸若犯台 美寧摧毀台積電

美前國安顧問歐布萊恩說，若中國大陸攻台，美國會先摧毀台灣的半導體設施，以免被大陸接收。圖為台積電15B晶圓廠。（路透）

美國川普政府任內最後一任白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，若中國大陸攻打台灣，美國會先摧毀台灣的半導體設施，以免被大陸接收。曾參贊美國最高機密的官員對這麼敏感的議題回應如此直白，令人震驚。

2019至2021年擔任國安顧問的歐布萊恩，13日在杜拜多哈智庫蘇凡中心（Soufan Center）主辦的安全論壇上表示，如果大陸侵台後控制了台積電 ，中方將成為「晶片 界的OPEC」，更勝OPEC（石油 輸出國家組織）對全球原油的控制力。

歐布萊恩表示，中方將有能力「控制全世界經濟」，他說：「美國和盟國絕不會讓這些工廠落入中國之手。這種情況絕對不會發生」。

歐布萊恩將美國摧毀這些晶圓廠，和二戰期間法國投降德國後，時任英國首相邱吉爾下令摧毀法國海軍艦隊、千名水兵喪命相提並論。

論壇主持人、知名記者克雷門斯表示，歐布萊恩如此坦率令他震驚，這位參贊最高機密的前國家安全顧問也許知道，如果美國和盟國無法阻止大陸占領台灣，可能有類似「終結台積電」的焦土行動方案。

歐布萊恩並未明確表示是否確有這樣的計畫，但克雷門斯問到台灣晶片生產設施是否真的會「消失」時，歐布萊恩回答：「我無法想像他們會完好無損」。

歐布萊恩不是第一次提出這種看法，去年11月在尼克森基金會舉辦的「大戰略峰會」上，他就主張如果大陸試圖統一台灣，美國應該先把台灣的晶圓廠都毀掉。

歐布萊恩不是第一個提出如此想法的人。2021年，美國陸軍戰院一篇論文「覆巢」主張，美國應擬訂計畫讓台灣在面臨入侵時毀掉晶圓廠，降低對大陸的吸引力、增加其成本，嚇阻中方出兵。該篇論文成為美國陸軍戰院當年被下載次數最多的文章。