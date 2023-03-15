我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「砸碎玻璃門 直奔保險櫃」每家作案2分鐘 2嫌連盜南加橙縣7餐廳

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

非挺美即疑美？ 貼標籤壓縮討論空間

記者 程遠述

立委高金素梅昨在立院質詢台美議題，引發陳建仁少見發怒回嗆「不要在那邊講疑美論，大家不會相信」。但這場質詢的重點不是吵架，更應關注兩方對「台灣學人法案」的討論。

高金素梅翻出原文法條，明白直指美國可能派人在政府部門「工作」；即使如陳建仁所說不是「工作」、僅是見習，難道就沒有國安及洩密問題？試想，「美國派員」若可以，替換成日本、南韓，甚至歐洲來見習，難道台灣也都沒有疑慮嗎？

美國是台灣現在最重要的安全保障，不過，兩國既非邦交，只存在模糊空間的「台灣關係法」，是否要讓「美國學人」如此深入政經機要，當然值得深思。

民主政治中，人民對於政府決策有完全的質疑權利，才能實踐課責。就算政府要強推學人計畫，也應說明必要性、執行方式、甚至台灣能有何獲益？不能樣樣推說是為國安外交要保密，最後連啟動時間、答應了沒？要到哪些部會？都在民代詢問下沉默以對。

昨天質詢暴露出，一旦質疑對美政策方向，似乎就會被政府直接說是「疑美論者」，官員的答詢義務和討論空間都沒了。這不正是威權國家最被民主陣營詬病的事情嗎？

民眾懷疑的不是美國，美國為其國家利益考量是天經地義；大家擔心的是，政府有沒有在美國壓力下「自作打算」、決策動機和執行效率是否足以降低風險？只把對外政策簡略二分成疑美派和挺美派，一舉把異議者貼上標籤，壓縮討論空間，才更令人擔心。

邦交 台灣關係法 南韓

上一則

新聞評論／非核勳章歸蔡總統 缺電後患留百姓

下一則

上兵事件 金檢將發通緝 期符合共打協議遣返

延伸閱讀

美議員提武器租借法案 陳建仁樂意：能戰才能止戰

美議員提武器租借法案 陳建仁樂意：能戰才能止戰
台灣3月20日起 確診者隔離改為「0+N」陳建仁拍板

台灣3月20日起 確診者隔離改為「0+N」陳建仁拍板
陳建仁：勞保不會倒 明年撥千億

陳建仁：勞保不會倒 明年撥千億
美軍東亞軍備庫存改存台灣？陳建仁：台美會繼續合作

美軍東亞軍備庫存改存台灣？陳建仁：台美會繼續合作

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
龍巖集團創辦人李世聰。(本報資料照片)

台灣殯葬王李世聰病逝 生前曾中風慨：每活一天都賺到

2023-03-08 22:22
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
兩岸直航點將逐漸恢復，圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。（歐新社）

台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施

2023-03-09 03:46
金融時報報導，台總統蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。(美聯社資料照)

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

2023-03-09 11:29

超人氣

更多 >
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」
「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立
中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」