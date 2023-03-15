非挺美即疑美？ 貼標籤壓縮討論空間

立委高金素梅昨在立院質詢台美議題，引發陳建仁少見發怒回嗆「不要在那邊講疑美論，大家不會相信」。但這場質詢的重點不是吵架，更應關注兩方對「台灣學人法案」的討論。

高金素梅翻出原文法條，明白直指美國可能派人在政府部門「工作」；即使如陳建仁所說不是「工作」、僅是見習，難道就沒有國安及洩密問題？試想，「美國派員」若可以，替換成日本、南韓 ，甚至歐洲來見習，難道台灣也都沒有疑慮嗎？

美國是台灣現在最重要的安全保障，不過，兩國既非邦交 ，只存在模糊空間的「台灣關係法 」，是否要讓「美國學人」如此深入政經機要，當然值得深思。

民主政治中，人民對於政府決策有完全的質疑權利，才能實踐課責。就算政府要強推學人計畫，也應說明必要性、執行方式、甚至台灣能有何獲益？不能樣樣推說是為國安外交要保密，最後連啟動時間、答應了沒？要到哪些部會？都在民代詢問下沉默以對。

昨天質詢暴露出，一旦質疑對美政策方向，似乎就會被政府直接說是「疑美論者」，官員的答詢義務和討論空間都沒了。這不正是威權國家最被民主陣營詬病的事情嗎？

民眾懷疑的不是美國，美國為其國家利益考量是天經地義；大家擔心的是，政府有沒有在美國壓力下「自作打算」、決策動機和執行效率是否足以降低風險？只把對外政策簡略二分成疑美派和挺美派，一舉把異議者貼上標籤，壓縮討論空間，才更令人擔心。