趙春山：陸對台將兩步走 2027年前轉促統

中國大陸「全國兩會 」落幕，對台政策走向受關注，本報系聯合報報導，淡江大學榮譽教授趙春山分析，未來陸方對台會有「兩步走」策略。首先在2024年台灣選舉跟美國選舉前，對台政策是「冷處理」現在與民進黨政府關係，同時會以要和平、要交流、要合作、要發展等「四要」來維持兩岸和平穩定，擴大兩岸民間交流、加強國共聯繫，同時促統反獨，反對外力干涉。

國政基金會昨舉行「中共 兩會後對台政策之影響」座談會，據台北旺報報導，趙春山認為，大陸對台政策配合第二個百年目標，在2027年習近平 第3個任期結束前，將完成從「反獨」到「促統」的戰略轉移。在此期間，中共將以「兩步走」策略，開展「促統」的進程。

至於選後，聯合報報導，趙春山預期大陸會有兩套版本對台。主要標準是反對台獨、主張九二共識者，一定採取恢復對話、擴大交流、協商統一；對於主張台獨、不接受九二共識的，則會採取硬的一手，以非和平手段促統，包含經濟封鎖、經濟制裁等。

趙春山指出，從兩會期間北京高層習近平、李強、王滬寧、宋濤等人的談話看，未來五年陸方處理兩岸關係一定從中華民族偉大復興根本利益著眼，對民族利益有利的就做，不利的不做，且對台政策需要跟中共發展相向而行，即「三個百年目標」（建黨、建軍、建政），對台政策目標是完全統一，未來會是軟硬兩手。