英售台潛艦零組件 去年2億美元創新高

台灣海軍海龍號潛艦。（本報資料照片）

路透13日獨家報導，由於台灣欲升級其海軍部隊，英國 去年批准大幅增加對台的潛艦零組件和技術輸出。該報導認為，英方此舉恐影響和中國大陸的關係，並觸怒北京 。知情的兩名英國國會議員及兩名前官員則表示，批准台灣的申購，反映出「英國支持台灣意願增加」。

而根據海軍司令部近日向立法院提出「潛艦國造第二階段原型艦籌建」書面報告表示，全案依據合約規範，規畫今年度依序完成「封殼 」及「豎桅」等節點，預計2024年5月完成「下水」節點，開始執行各項測試，待2025年11月完成後交艦。

根據英國政府發放出口許可資料，去年前九個月，英國政府准予出口台灣的潛艦相關零組件及技術許可證總值，達到創新高的1億6700萬英鎊（約2億美元）。路透指出，此一金額遠超過之前六年總和。

路透就此詢問中國外交部，該部在書面聲明中回覆，若此事屬實，就嚴重違反「一中原則 」，損害中國大陸主權和安全利益。

英國政府發言人聲明中答覆，英國長久以來對台管制品出口許可證是根據個案，台灣相關申請符合英國規範武器出口規定。

兩匿名英國官員指出，許可證增加反映台灣相關需求更大。前述國會議員說，批准出口許可證相當於對更妥善的裝備台灣「開綠燈」。

台灣數十年來未能從他國購入傳統潛艦。路透此前曾報導，大批外國潛艦技術供應商在其政府同意下，持續協助台灣的潛艦國造計畫。

對於報導內容，國防部與海軍司令部昨天沒有具體評論。海軍僅表示，「國艦國造」為國家重大政策，海軍據以務實推動各項作業。