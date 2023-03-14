新聞評論／缺舍缺肉丟槍丟人 軍紀渙散怎衛國

國防部 長邱國正最近成了道歉部長；從總統府副侍衛長任命兩天即遭註銷，馬祖爆發士兵抗議無肉事件、屏東海陸手槍被掉包頂替、金門二膽士兵夜逃對岸、全台兵役塞車苦等大半年服不了役。一連串失控出包事件，都顯示軍方螺絲掉滿地，軍紀渙散到難以想像。這對治軍甚嚴的邱國正而言是莫大諷剌，卻也顯示國軍內部亟待自救，否則如何保家衛國。

邱國正對國軍狀況百出心中有數，2月底他才下達「任何違法犯紀案件，各單位要依法究辦、重懲快罰」的軍令，要為失控的軍紀補破網。軍隊裡離譜事件頻傳，諸如軍官與地方政府餐宴時性騷 女性、憲兵隊集體賭博、男女軍官「激戰」視頻外流，都暴露軍紀鬆散；包括士兵也缺乏保防意識，才有馬祖「缺肉」的求救戲碼上演。當四處可見「酒池肉林」現象，這哪像個枕戈待旦的隊伍，又哪看得到蔡政府宣示的「備戰才能止戰」精神？

備戰的關鍵，在於精訓兵源，所以才要將四個月役期延長到一年。但制度修改容易，實際訓練能量卻完全跟不上，全台有許多役男都在苦等兵單而不得，連役政署都要發函國防部建議強化訓練能量。國軍為了戰備，要急增11個新訓旅，將軍人從21萬增加至26萬人；但不僅訓練營舍準備不及，更糟的是幹部缺員嚴重。缺營舍缺官又任務吃緊，當然無法健全管理工作，這卻是當前軍營實況。

本月初，總統府副侍衛長吳松齡少將剛上任兩天，旋即遭到拔官。其原因，除違規使用公務車，也疑有經費支用等問題，黑函滿天飛。國防部唯恐事端擴大，立馬調任。這類黑函攻勢，除意圖影響人事調動，也凸顯軍中之不平情緒，進而損及國軍整體形象。參謀總長陳寶餘4月將屆齡任滿，勢將牽動另一波軍中高層人事異動，一旦黑函攻勢再起，陳年舊案成為有心人士攻擊武器，將導致高層人心浮動。國防部必須辨明虛實，審慎處理，不能讓將領異動成為軍心鬆動的導火線。

中共 機艦日日來犯，就是要增加國軍防衛壓力，消耗台方戰備，並擾亂台灣軍心士氣。對國軍的辛勞，國人都能體會，也不忍對國軍過於苛責。然而，屢屢出現匪夷所思的違法犯紀事件，顯示治軍系統存在結構性的問題，包括政治和社會的干擾太多，很難憑邱國正的「嚴懲令」有效解決。例如，屏東槍械掉包事件是軍中慣有裝檢欺瞞把戲，還有連續發生現役軍人上網「賣槍」事件，皆說明軍中諸多死角未除，是國防大隱憂。

監察院去年調查陸軍269旅軍士官接連輕生事件時即指出，軍中仍存在斥責的領導管理文化與不當管教，心輔流於形式，也凸顯內部管理及後勤作業等疏漏。當幹部人員不足，政戰心輔工作力有未逮，想要有效掌握基層身心狀況，根本是緣木求魚。因此，士兵因缺肉在沙灘寫字求援，二膽士兵因感情及債務糾紛而游奔大陸，即不足為奇。當今青年安逸慣了，無法適應軍中嚴紀要求，難怪光怪陸離的違紀現象頻仍。軍方若守著過去的舊遊戲規則，光是要讓士兵乖乖待在軍中都不容易，要如何將他們訓練成能聽從號令、敢於拚搏殺敵的戰士？

歸根究柢，軍中士氣及紀律的鬆散，與社會缺乏備戰及作戰意識是互為對應的。即使經歷過冷戰對峙的上一代人，也已近半個世紀未曾見過戰火；如今，國家卻要草莓世代的年輕人拿起槍枝準備殺敵。這樣的劇本，蔡政府寫得出來嗎？要重建國軍的紀律和戰力，只靠邱國正一人行嗎？