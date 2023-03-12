我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

失聯兵平安在廈門？金防部封口不提

台灣新聞組╱綜合12日電
金防部參謀長李其桓表示，坊間臆測不會回應。(本報資料照片)
金防部參謀長李其桓表示，坊間臆測不會回應。(本報資料照片)

金門二膽島守備隊26歲陳姓上兵9日清晨失聯，傳出被大陸海警救起，國民黨立委陳玉珍證實，陳姓上兵目前在廈門，平安無虞；趕往金門協尋的家屬傳已先回家等候消息，但金防部則異常低調嚴密封鎖消息，昨對失聯士兵相關訊息隻字未提。

本報系聯合報報導，金門憲兵隊昨天已上島進行調查，憲調人員透露，雖然外界眾說紛紜，但因為陳男官階太低，沒有接觸機密條件，初步排除「共諜」可能性。

雖然前天傳出陳男已被陸方救起，但陸方至今未公布任何的照片與影片，官方媒體也沒相關報導。金門不少單位透過各種管道向陸方求證，都是已讀不回，讓人摸不著頭緒。

憲調人員透露，可能是北京對這件事很重視，還沒想好要如何處理，才會採取這種「冷處理」。

民進黨立委王定宇表示，目前第一要務是把人帶回台灣，查明事件真相，若是逃兵，是投敵行為，必須依法律嚴懲，若有其他不可抗力因素，也該還給陳姓上兵清白，要求國防部盡速徹查釐清。

台北中國時報報導，陳玉珍指出，陳姓士兵沒有機密文件、中共也不需要，現在很肯定的是他不是投共；另在士兵還沒現身說法前，也不能說他是逃兵。她呼籲，以後如果有這樣的事情，兩岸必須建立包括海上救援的官方溝通往來的管道，以金門廈門如此近的距離，才能夠即時協助。

陳姓士兵失聯案連日來也已引起網路熱議，有自稱退伍老兵的網友在PTT發文指出，依軍中傳統都會祭出「連坐法」，無論最終結果是「投共」或是「逃兵」，陳姓上兵隸屬的二膽守備隊隊長、輔導長等幹部都要負起重責，更可能被迫提早退伍，就連金防部指揮官、政戰主任等都可能被調職及處分。

北京 國防部 國民黨

上一則

黑白集／金馬前線連續出包 軍情問題大

下一則

「最會帶職參選」 藍：賴清德才是政治負心漢

延伸閱讀

失聯金門兵傳游到陸被救起 軍紀頻出問題 藍委：蔡英文要負責

失聯金門兵傳游到陸被救起 軍紀頻出問題 藍委：蔡英文要負責
金門泅到大陸 上次是林毅夫叛逃

金門泅到大陸 上次是林毅夫叛逃
「林毅夫第二」？現役軍人泳渡中國 陸委會：靜待查證

「林毅夫第二」？現役軍人泳渡中國 陸委會：靜待查證
政治問題卡住 陸客赴台還要再等等

政治問題卡住 陸客赴台還要再等等

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

2023-03-05 12:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說占位怒評一星

2023-03-05 10:21

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜