失聯兵平安在廈門？金防部封口不提

金防部參謀長李其桓表示，坊間臆測不會回應。(本報資料照片)

金門二膽島守備隊26歲陳姓上兵9日清晨失聯，傳出被大陸海警救起，國民黨 立委陳玉珍證實，陳姓上兵目前在廈門，平安無虞；趕往金門協尋的家屬傳已先回家等候消息，但金防部則異常低調嚴密封鎖消息，昨對失聯士兵相關訊息隻字未提。

本報系聯合報報導，金門憲兵隊昨天已上島進行調查，憲調人員透露，雖然外界眾說紛紜，但因為陳男官階太低，沒有接觸機密條件，初步排除「共諜」可能性。

雖然前天傳出陳男已被陸方救起，但陸方至今未公布任何的照片與影片，官方媒體也沒相關報導。金門不少單位透過各種管道向陸方求證，都是已讀不回，讓人摸不著頭緒。

憲調人員透露，可能是北京 對這件事很重視，還沒想好要如何處理，才會採取這種「冷處理」。

民進黨立委王定宇表示，目前第一要務是把人帶回台灣，查明事件真相，若是逃兵，是投敵行為，必須依法律嚴懲，若有其他不可抗力因素，也該還給陳姓上兵清白，要求國防部 盡速徹查釐清。

台北中國時報報導，陳玉珍指出，陳姓士兵沒有機密文件、中共也不需要，現在很肯定的是他不是投共；另在士兵還沒現身說法前，也不能說他是逃兵。她呼籲，以後如果有這樣的事情，兩岸必須建立包括海上救援的官方溝通往來的管道，以金門廈門如此近的距離，才能夠即時協助。

陳姓士兵失聯案連日來也已引起網路熱議，有自稱退伍老兵的網友在PTT發文指出，依軍中傳統都會祭出「連坐法」，無論最終結果是「投共」或是「逃兵」，陳姓上兵隸屬的二膽守備隊隊長、輔導長等幹部都要負起重責，更可能被迫提早退伍，就連金防部指揮官、政戰主任等都可能被調職及處分。