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黑白集／金馬前線連續出包 軍情問題大

黑白集
烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵傳出失聯，動機成謎。(圖：本報系聯合報讀者提供)
烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵傳出失聯，動機成謎。(圖：本報系聯合報讀者提供)

金防部二膽守備隊失蹤陳姓上兵據傳已被大陸海警救起，並引發逃兵或叛逃之爭。國防部現在還不敢認定他是逃兵或叛逃，恐怕只能透過兩岸協調把人接回來後，才能釐清。

依陸海空軍刑法，投敵者最重可處死刑；若視為逃兵至多判五年，六天內歸隊還可減刑。因此，陳姓上兵是逃兵或投敵，刑責差很大。據國民黨立委陳玉珍的了解，該員有感情問題，應是逃兵，不是投共；軍方則認為，陳姓上兵如果單靠游泳，不太可能游過去。但他為何游向對岸，動機還是謎。

當年林毅夫任金門馬山連連長時，「聽從內心的召喚」，游泳至廈門，迄今台方不因終止動員戡亂而改變對其投敵的認定。但以往兩岸軍人因情感或債務等個人因素投敵，進而被宣揚為反共義士或反蔣義士並不少見，至於是否真心投誠？卻也難說。

國防部正值多事之秋。全動法修法風波未平、日經新聞胡扯九成退役軍官到大陸出賣國軍情報、馬祖士兵沙灘刻字求肉、新訓中心傳出模型槍換真槍、海軍陸戰隊發現步槍槍機短少…陳姓上兵是逃兵或叛逃，不僅涉及紀律與士氣，更關乎國軍中心思想，此刻已焦頭爛額的國防部，恐怕更如坐針氈。

國軍被汙衊，國人同感憤慨。但金馬前線都出包，槍械到處掉，國軍內部管理問題暴露無遺，這才叫人洩氣啊！

國防部 游泳 國民黨

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