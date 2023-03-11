我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行找警處理

暴風雨再襲加州防洪災 氣象局籲做撤離準備

台海若軍事衝突 防長：自己最可靠

記者周佑政、林縉明／台北11日電

台海何時可能發生軍事衝突外界有各種揣測，民進黨立委陳亭妃昨在立法院質詢時說，「台海有事」，各國會挺身而出。國防部長邱國正表示，期望一旦有狀況，各個友台國家都能來幫忙，「但我們並不這樣依賴，這是不牢靠的，最可靠的還是我們自己」。

陳亭妃表示，何時會有台海軍事衝突，外界有很多揣測，但全世界已有這樣的氛圍，台海有事，各國會挺身而出，「台灣應該要做什麼準備？」邱國正說，學者專家有不同論述，國防部尊重，但不作評論。國軍把戰備訓練本務做好，嚴陣以待。

至於兩岸關係如何改善，行政院長陳建仁說，兩岸關係是在平等對話、和平方式進行，兩岸應彼此互相尊重。兩岸常面臨軍事相關威脅，相關恫嚇，如何減少不需要的軍事威脅，「是我們所期盼」。

此外，傳出多個退伍軍方社團號召500位黃埔軍校校友，赴陸參加黃埔建校99周年活動，退輔會主委馮世寬昨說，「不會吧，真的嗎？他應該邀請我的」，但馮也坦言，不太了解此事。

馮世寬說，退輔會正在籌備黃埔軍校建軍100周年，他非常支持這個活動，並以個人名義贊助。對於陸軍官校被統戰的可能性，馮世寬說，「我怕講話傷到任何人」，馮也質疑，中共怎麼去辦黃埔校友會，在他心中效忠總統、參與抗戰和剿匪的都戰死了，現在留在大陸的黃埔人應該都是投降的。

國防部 中共 民進黨

上一則

黑白集／黑道漂白上位 怎會忌憚員警

下一則

空木椅取代蔣介石銅像 中正紀念堂競圖優勝

延伸閱讀

金門上兵失蹤…游到對岸？台防長：不能完全排除

金門上兵失蹤…游到對岸？台防長：不能完全排除
台存放美軍備？國防部長：危急狀況作法 未定案

台存放美軍備？國防部長：危急狀況作法 未定案
台退役軍官共諜論日經稱遺憾 邱國正不滿

台退役軍官共諜論日經稱遺憾 邱國正不滿
台防長證實磋商美彈藥存台灣 指解放軍動武態勢更強烈

台防長證實磋商美彈藥存台灣 指解放軍動武態勢更強烈

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

2023-03-05 12:18
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說占位怒評一星

2023-03-05 10:21

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入
引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？