台海若軍事衝突 防長：自己最可靠

台海何時可能發生軍事衝突外界有各種揣測，民進黨 立委陳亭妃昨在立法院質詢時說，「台海有事」，各國會挺身而出。國防部 長邱國正表示，期望一旦有狀況，各個友台國家都能來幫忙，「但我們並不這樣依賴，這是不牢靠的，最可靠的還是我們自己」。

陳亭妃表示，何時會有台海軍事衝突，外界有很多揣測，但全世界已有這樣的氛圍，台海有事，各國會挺身而出，「台灣應該要做什麼準備？」邱國正說，學者專家有不同論述，國防部尊重，但不作評論。國軍把戰備訓練本務做好，嚴陣以待。

至於兩岸關係如何改善，行政院長陳建仁說，兩岸關係是在平等對話、和平方式進行，兩岸應彼此互相尊重。兩岸常面臨軍事相關威脅，相關恫嚇，如何減少不需要的軍事威脅，「是我們所期盼」。

此外，傳出多個退伍軍方社團號召500位黃埔軍校校友，赴陸參加黃埔建校99周年活動，退輔會主委馮世寬昨說，「不會吧，真的嗎？他應該邀請我的」，但馮也坦言，不太了解此事。

馮世寬說，退輔會正在籌備黃埔軍校建軍100周年，他非常支持這個活動，並以個人名義贊助。對於陸軍官校被統戰的可能性，馮世寬說，「我怕講話傷到任何人」，馮也質疑，中共 怎麼去辦黃埔校友會，在他心中效忠總統、參與抗戰和剿匪的都戰死了，現在留在大陸的黃埔人應該都是投降的。