善意對接 北京應開放陸客陸生到台

2月1日，中共國台辦主任宋濤呼籲恢復兩岸16個航點；一個月又九天之後，陸委會宣布開放深圳、廣州等十個航點，並預告另13個航點可實施包機直航，清明節前則可恢復小三通中轉。此舉，對近年處於下降螺旋的兩岸關係，不啻開啟了一扇機會之窗，雙方開始正向互動。我們呼籲國台辦，也應逐步開放陸客自由行及陸生到台，讓新航點有載客的意義及實效。

台方這次的航點開放雖是被動接招，但能因應去年底九合一慘敗順應民意及輿論而調整兩岸政策，仍值得肯定。當然，這也與北京 今年的新作風不無關係。春節前，國台辦促成中斷三年的金馬小三通復航，並助數十家台商順利註冊，北京的戰術明顯由「棍棒」變成「胡蘿蔔」，不斷出招。這點不僅有助於打破兩岸僵局，也迫使蔡政府必須正面因應，沒有迴避的空間。

事實上，造成兩岸交流近幾年近乎中斷的，並不是疫情 ，而是政治上的敵意。新冠疫情爆發之前，北京先在2019年7月底片面宣布，禁止陸客到台灣自由行。其目的，可能正當台灣2020大選在即，企圖對民進黨製造壓力，但顯未奏效。蔡英文2020元月連任總統後，不到兩周的時間，隨即下令禁止台灣旅遊團赴大陸旅遊。其表面理由，是為了防止將疫情帶回台灣，實際上卻有以牙還牙的意味；因此，才有陳時中不讓「小明們」返台的一幕。同年4月，中國教育部宣布暫停「陸生」到台就讀；高峰時的4萬多陸生，迄今僅剩最後一批即將畢業的4000多人。

兩岸關係惡化，更受到美中對峙加劇的牽累。從川普到拜登總統對中國的圍堵，都不斷拿台灣當成棋子，蔡政府也持續配合演出。諸如，美中機艦在台海的穿梭，裴洛西訪台引發的飛彈危機，台積電被迫到美設廠，台灣青年延長役期，台灣應美國《國防授權法》要求將成為美國在東亞的「彈藥庫」等。這些，一步步迫使兩岸關係走向不歸路。如果兩岸不設法打斷此一惡性連鎖，那麼，兩岸一旦被迫走上戰爭一途，中國的統一大夢勢將破滅，台灣也將淪為廢墟。

因此，此刻兩岸能就重新開放航點取得共識，是踏出了重要的一步。這具有幾個重要的意義：第一，兩岸有意願結束過去數年的冰封關係，在考量民眾便利與福祉的前提下，擴大恢復交流活動。第二，兩岸雖非直接對話，但能透過喊話的方式獲致成果，已屬不易。第三，兩岸可以在契合民心的交流事務上達成共識，即可減緩美國從中影響挑撥；而既然是符合兩岸民心的事，自然也能贏得掌聲。

兩岸交流的航點擴大之後，將使台商、台眷、商務人員更便於往返。但若從促進兩岸交流的角度看，接下來，兩岸必須解除現有的人員互訪管制，才能使航點的開放更具實效。北京方面可以做的，是盡速開放陸客自由行及陸生到台就學；台方可以做的，則是開放兩岸的專業人員交流，並逐步解除觀光 禁團令，讓台灣旅行業者可以組團赴陸觀光，並視情況發展以總量管制的方式開放陸客團訪台。過去三年因政治對峙，兩岸民間彼此累積了不少怨怒之氣，亟待化解；因此開放必須循序漸進，不能操之過急。無論如何，善意是最佳修補劑，人與人的直接交流，絕對有助於化解分歧。

若非去年底選舉大敗，民進黨恐怕還在熱衷於抵制遊戲，不會同意加開兩岸航點。如今，蔡政府順從民意打開這扇大門，人們也期待陸方拿出善意對接做法，才不負初衷。