蔡英文會麥卡錫 美智庫：北京反應會較溫和

美國智庫表示，蔡英文(右)4月將在加州會見美國眾院議長麥卡錫，北京這次反應可能會比去年8月時任議長裴洛西(左)訪台後溫和。(美聯社資料照片)

美國智庫「外交關係協會」研究員塞克斯撰文表示，台灣總統蔡英文 4月將在加州會見眾院議長麥卡錫 ，而非台北，北京 這次反應可能會比去年8月時任議長裴洛西訪台後溫和。當時北京在台灣周邊進行大規模軍事演習和飛彈試射行動，並對台灣實體實施一系列經濟制裁。

中央社報導，外交關係協會研究員塞克斯（David Sacks）指出，這是一個明智的決定，可以讓美國聯邦眾議院議長麥卡錫在不排除未來有機會訪台的情況下，對台灣展現美方高層、兩大黨的支持。

但他提到，北京肯定會以某種方式表達不滿並懲罰台灣，但可能會比去年8月裴洛西訪台後的反應溫和。

蔡總統將在出訪中美洲友邦時「過境」美國，這種做法始於1994年，當時美國允許時任總統李登輝在前往尼加拉瓜的途中過境夏威夷。蔡英文擔任總統期間曾多次過境美國，最近一次是2019年，當時她在紐約和丹佛停留。

根據媒體報導，蔡英文此行將在雷根圖書館發表演講。雖然公開演說會激怒北京當局，但蔡英文早於2019年過境期間就在哥倫比亞大學演講，也在美國其他地方停留期間發表公開談話。

塞克斯認為，在權衡如何應對時，北京將發現自身不得不在相互對抗的衝動之間做出選擇。一方面，距離台灣下一屆總統選舉還有不到一年時間，北京當局希望將蔡英文所屬的民進黨描繪成不負責任、無力處理兩岸問題。

北京的決策者可能會推斷認為，對蔡英文會晤麥卡錫一事做出強烈反應，有助於說服台灣選民不要再選出民進黨候選人擔任總統。

如果美台任何層面的互動所付出的代價都相似，美國政界人士和官員將選擇向台灣做更多而不是更少的事情。中國的強硬回應也可能進一步疏遠台灣人民，並可能在即將舉行的總統大選中為民進黨吸引選民支持。