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李克強涉台報告 陸學者：打和統牌 彰顯主導權

記者陳政錄、黃雅慧／台北9日電
中國國務院總理李克強日前在兩會工作報告，對台首次提出完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。（新華社）
中國國務院總理李克強日前在兩會工作報告，對台首次提出完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。（新華社）

香港中評社罕見訪問中國大陸15名兩岸關係學者，解析國務院總理李克強5日工作報告涉台部分意涵。大陸國際關係學院國家安全學院副教授鐘厚濤表示，從報告中可見，未來兩岸會通過加強文化交流，厚植合作基礎，增強民眾互信，努力追尋兩岸友善度和親密性達到理論最高點的「家人思維」和「家人文化」，為克服「經濟融合」過程中的阻力，進而破解政治難題打下基礎。

報導稱，鐘厚濤預期，大陸將會進一步在已有惠台政策的基礎上進行更充分的調研，更多傾聽台灣同胞的意見和建議，並根據情勢的需要，適時推出更多的惠台舉措，為台灣同胞在大陸的發展搭建更廣闊的舞台，創造更便利的條件。

學者普遍表示，報告顯示出中共中央對台大政方針積極穩妥，具可預期性和可持續性，也彰顯北京當局的自信和定力，「在推進祖國完全統一事業上的主導權、主動權」。

兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深指出，報告強調促進兩岸交流，表明和平解決台灣問題是一項長期艱苦的事業，必須從基礎性的社會文化工程入手，必須以台灣同胞福祉最大化為依歸，踏踏實實地推進落實。

廈門大學台研院副院長張文生認為，報告表明，在未來一個階段，恢復兩岸交流，增進兩岸同胞的認同和理解，推動兩岸關係和平發展、融合發展，仍是大陸對台工作的重心。

上海東亞研究所助理所長包承柯則指出，今年政府工作報告涉台部分在對新一年工作的建議，談到要「加強兩岸經濟文化交流」。宋濤履新國台辦主任後所開展的一系列工作也是側重於加強交流、推進兩岸民間層面的溝通，由此可見，未來一段時間大陸對台工作的整體方向就是要在疫情後恢復兩岸正常交流。

中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任謝郁也認為，報告闡明了大陸會推進落實兩岸同胞同等待遇的系列政策，兩岸同胞在交流中的和平紅利不會被政治上的緊張局勢所干擾，表明重啟交流後兩岸會迎來新的交流熱潮。

此外，第14屆全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎8日接受媒體視訊採訪表示，可以期待今年兩岸民間交流活動增量有所上升。但他也強調，「交流回暖限定在民間領域，政治層面回暖尚不現實。」

北京 國務院 李克強

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