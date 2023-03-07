美軍彈藥移儲放台？在野黨憂成東亞火藥庫

圖為美國海軍陸戰隊第242戰鬥機攻擊中隊，準備將AIM-120先進中程空對空導彈安裝到F-35B戰機上。（取材自推特）

美軍傳將把東亞地區的儲備彈藥改存放台灣，國防部 長邱國正6日證實，正在與美軍討論中。國民黨立委馬文君質疑此舉將讓台灣成為「東亞火藥庫」，要求國防部說清楚，這批彈藥是否逼台灣認購？國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲表示，這是為了落實美國國防授權法要求的條款，當台灣發生緊急狀況的時候，美軍人員只要快速抵達，就可以立刻發揮戰力。

本報系聯合報報導，蘇紫雲說，只要是對台灣的安全有幫助，大家都會樂觀其成，但最重要的還是要靠自己，而這個概念大約在兩年前，就有美方的政治及軍事人士提出來，目的是要在台灣增加預置彈藥裝備的儲存庫。這是為了落實2023年美國國防授權法所要求的條款，亦即要在台灣增加這些物資的儲備，「以備萬一的時候，可以給美軍使用，當然也可以給國軍使用」。

民進黨 立委蔡適應說，如果美方確實有要把彈藥放在台灣，這是象徵美國對於台海防衛的決心。不過，蔡適應認為邱國正的說法應該有誤，美軍為何要把彈藥放在台灣？根本沒有意義，因為美軍沒有在台灣，要把部隊跟彈藥整合起來才有意義，「如果只放彈藥，但是沒有部隊，那個沒有意義」。

民進黨立委劉世芳也質疑，美軍為何要把儲備彈藥放在台灣？她不知道邱國正所指彈藥為何，但台灣很多兵工廠，並非沒有生產輕型武器的能力。

台北中國時報報導，馬文君認為，美國本來儲存在日韓菲的彈藥要移來台灣，勢必會造成台海緊張，把台灣推向戰爭前線。以日本來說，美日有「安保條約」，所以彈藥是美軍自己要用的，突然轉嫁給台灣，其中的涵意會被怎麼解讀？

馬文君研判，這批彈藥應該不是美軍自己要用的，而是給台灣軍隊使用，而這又衍生一個問題，這批彈藥是不是要台灣人埋單？她指出，台灣和烏克蘭不同，一旦開戰，海域遭封鎖將難補給，因此，美國才用名義上是儲存彈藥，實質上是要台灣人貸款 買下這批彈藥。

事實上，紐約時報去年10月即報導「美國欲將台灣變成巨大武器庫」，文中引述前任和現任美國官員指出，解放軍近期在台灣周邊的海空演習顯示，中國若試圖侵台可能首先會實施封鎖，即使美國決定出兵，台灣自身也需擁有充足武器抵禦，以支撐到美方或其他國家介入。

紐時更說，為了讓台灣變成布滿武器、攻打代價高昂的「豪豬」（porcupine），美國官員試圖要台方多訂這類型武器，少訂像M1A2T戰車等用於常規地面作戰的系統。