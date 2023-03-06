我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

李克強工作報告釋陸對台新風向 溫和求同更重和平發展

特派記者賴錦宏、記者陳政錄、廖士鋒／綜合報導
李克強報告涉台內容。 資料來源／記者整理 製表／王衍智
李克強報告涉台內容。 資料來源／記者整理 製表／王衍智

中國大陸國務院總理李克強5日向14屆全國人大一次會議做政府工作報告時，首次提出「完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化」，顯示大陸對台政策趨於溫和，更加注重交流與「和平發展」。

李克強今年政府工作報告涉台全文為：「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。」

回顧過去幾年的報告，李克強2021年曾提出「完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策」；2020年則提出「保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施」。今年關於台灣同胞福祉的表述，語意上更進一步，並提出共同弘揚中華文化。

政治大學東亞所特聘教授王信賢表示，李克強的政府工作報告涉台內容就是中共20大政治報告的濃縮，但較政治性部分基本不談，例如不放棄武力選項就沒提。過去大陸的政府工作報告較少提到「弘揚中華文化」，對岸涉台團隊想要強調兩岸「同」的部分、找台灣民眾可接受跟「中華」有關的東西。接下來大陸涉台工作，「一國兩制」會稍微淡一點，因為這是「異」，現階段就是「求同」。

大陸全國人大代表、北大台研院院長李義虎接受中評社訪問時指出，照顧台灣同胞利益福祉會是未來大陸對台灣方案設計的重要內容。大陸奉行「以人民為中心」的理念，同時也堅持「兩岸一家親」。中共20大報告提出，「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞」，在這方面，未來的「兩制」台灣方案中一定會有具體設計。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，去年大陸發布的第三份「台灣問題白皮書」，提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，正式吹起推進統一的號角，如今總體方略已分別寫入中共黨和政府的文件中，完成「三步走」。

張五岳說，總體方略提出後，大陸主觀上希望在2049年以前解決台灣問題，不會容忍兩岸關係「只交流卻不促統」。但考量內外諸多因素，包括美中關係、台灣即將大選等等，北京也不會冒進。他認為，大陸要的是穩步推進統一，絕對不是大躍進。

李克強 中共 20大

上一則

補給停航1個月 馬祖士兵沙灘留言求救：伙房都沒肉

延伸閱讀

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力
比預期的6%還低…李克強：中國今年GDP目標5%

比預期的6%還低…李克強：中國今年GDP目標5%
習進一步集權 加強黨指揮政

習進一步集權 加強黨指揮政
「最牛評論員」分析 為何中國設定今年GDP增長5%？

「最牛評論員」分析 為何中國設定今年GDP增長5%？

熱門新聞

高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

2023-03-05 12:18
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

2023-02-27 07:15
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說占位怒評一星

2023-03-05 10:21

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力