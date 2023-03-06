陸委會籲北京 正視「兩岸互不隸屬」事實

針對大陸在年度政府工作報告中，強調堅定反獨促統，陸委會表示政府將強化政策法規的安全管理，防範可能風險及維護健康有序往來。（本報資料照片）

中國大陸「全國兩會 」召開，國務院 總理李克強5日上午發表任內最後一次年度政府工作報告，於涉台方面，提到大陸要「堅定反『獨』促統」，和「推進祖國和平統一進程」。陸委會回應表示，對於後續對岸可能進一步推動相關工作，政府將密切關注評估，並加強政策法規的安全管理，防範可能風險及維護健康有序的互動往來。

陸委會表示，針對中共方面重申其既定對台政策及延續「20大」以來的工作主張，陸委會再次呼籲北京 當局正視與面對「兩岸互不隸屬」的事實，尊重台灣人民堅守中華民國主權、民主自由的核心理念，放棄強加的政治框架與脅迫作為等統戰分化，以理性平等、相互尊重的態度務實處理兩岸事務，才能為雙方良性互動創造條件。

陸委會說，對於後續對岸可能進一步推動相關工作，政府將密切關注評估，並加強政策法規的安全管理，防範可能風險及維護健康有序的互動往來。

陸委會也表示，今年中共「兩會」是其內部政府等人事換屆及年度例行會議；其國務院政府工作報告，主軸在強化並穩定其面臨當前內外部衝擊變局，聚焦經濟、社會發展等困境的疫後振興工作，後續亦將透過黨政機構的改革，強化管控治理。

因此，陸委會認為，北京當局應以更開放態度及投入資源改善其民眾真正關切的民生福祉權利、推動民主改革及制衡監督、尊重公民社會力量，同時承擔維護區域和平責任，才有助防範決策治理風險、應對當前複雜情勢挑戰。