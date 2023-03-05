我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

陳建仁：沒有要「下架」全動法修法 收集意見更完整

記者修瑞瑩／台南5日電
行政院長陳建仁（中）5日美 在立委林宜瑾（左）等人陪同下，到台南南台科大參觀。(記者修瑞瑩／攝影)
行政院長陳建仁（中）5日美 在立委林宜瑾（左）等人陪同下，到台南南台科大參觀。(記者修瑞瑩／攝影)

預告修「全民防衛動員準備法」連日來引發爭議，還差一點影響民進黨南投立委補選選情，行政院長陳建仁今天表示，全動法是各民主國家都有的法令，沒有「下架修法」的問題，未來會收集各方的意見、進行更好的社會溝通，以完成這一項攸關國家安全的修法。

陳建仁今天到台南私立南台科技大學參觀教育部補助宿舍整修時，做了上述表示，強調「之前說下架，只是回應立委黃國書的說法」，並不是真的下架，當時也請行政院發言人羅秉成，對外說明，「不是不修法或者是下架修法」，修法草案的預告在到期後會從網站中移除，後續會請國防部等相關單位，做更完整的修法。

陳建仁表示，全動法關係國家安全，世界上民主國家都有，在預告之前，就請國防部要收集各方意見，因此預告是為了收集意見，過程中確實發現有許多寶貴的意見，已經請國防部參考，並參考先進國家的法令內容，向社會溝通與說明，讓修法更圓滿。

他表示，法制當中並沒有「下架」的說法，當時只是在立法院回應立委的說法，才會有下架一說，但代表的並不是不修法、或下架修法，他個人認為，修法應該參考各國法制及國內需求，將與各部會全力以赴把法令修的更好，以因應局勢的變化，確保國家安全。

國防部 教育部 民進黨

上一則

凱迪拉克衝進超商 婦卡車底不治

下一則

綠17年來首在南投勝選 綠委分析3原因：逆轉氣勢轉捩點

延伸閱讀

修全動法 府院「無限期暫緩」國防部公告14天下架

修全動法 府院「無限期暫緩」國防部公告14天下架
謝長廷表示遺憾 要求日經平衡報導

謝長廷表示遺憾 要求日經平衡報導
力挺高端疫苗有效 陳建仁：不會再買

力挺高端疫苗有效 陳建仁：不會再買
新聞評論／陳建仁不能只當蔡英文應聲蟲

新聞評論／陳建仁不能只當蔡英文應聲蟲

熱門新聞

一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

2023-02-27 07:15
李明川常在臉書分享自己新家。 （取材自李明川臉書）

台知名造型師李明川秀「無敵山景」千萬豪宅 裝潢曝光

2023-02-25 21:28

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
他勁球中獎20.4億 為何現金只拿9.97億？

他勁球中獎20.4億 為何現金只拿9.97億？
亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡